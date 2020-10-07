Detoks Suyu Tarifi: Düz Bir Karın İçin Suyunuza Ekleyebileceğiniz 6 Şey

Suyunuza hem lezzet hem de sağlık katacak detoks suyu tariflerini araştırdık. İşte düz bir karın için suyunuza ekleyebileceğiniz 6 şey...

Influencerlarla birlikte popülerliği artan detoks suları, son zamanların en merak edilen tariflerinden biri. Suya hem lezzet hem de fazladan sağlık katan bu tarifler, yağ yakımını hızlandırarak fit bir vücuda kavuşmanızı sağlıyor. Günümüzde çok çeşitli detoks suyu tarifleri bulmak mümkün. Ancak hangi karışımın neye etki ettiğini bilmeniz şart! Düz bir karın için kolayca hazırlayabileceğiniz en pratik detoks sularını araştırdık. Ödem attıran sulardan boşaltım sistemini düzenleyen sulara, çeşit çeşit detoks suyu tarifleri için sizleri hemen aşağıya alalım!

1. İyotsuz tuz



Bağırsaklarınızı temizlemek ve kronik kabızlığa bir çözüm bulmak istiyorsanız sizi buraya alalım! Sodyum; kaslarımızın ve sinirlerimizin düzgün bir şekilde çalışmasını hatta kan basıncımızın dengelenmesini sağlar. Yani vücudumuzun düzgün bir şekilde çalışması için yeterli sodyumu almamız şart! Eğer kronik kabızlık sorunu yaşıyorsanız bu detoks suyuna bir şans vermelisiniz:

2 çay kaşığı iyotsuz deniz tuzunu 4 bardak ılık suyla karıştırın. Lezzetlendirmek için birkaç dilim limon ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız suyu aç karnına, olabildiğince hızlı bir şekilde için.

2. Sarımsak



Sarımsak tüketmenin sağlığımıza birçok faydası olduğunu biliyoruz! Bağışıklık sistemimizi güçlendiren ve vücudumuzu toksinlerden arındıran bu besin, sağlıklı bir vücut için olmazsa olmaz. Tabii sarımsağın bu güzelliklerinden faydalanmak için onu yemenize gerek yok. Suyunuza da katabilirsiniz! Nasıl mı?

2 adet sarımsağı incecik dilimleyin. 10 dakika kadar bekletin, ardından 500 ml suyla karıştırın. Bu şekilde 2 saat dinlendirdikten sonra detoks suyunuzu tüketebilirsiniz.

3. Elma ve tarçın



Elma ve tarçının metabolizmayı hızlandırdığını bilmeyen kalmadı! Bol miktarda C ve B vitamini almanızı sağlayacak olan bu su, hem lezzetli hem de bir o kadar etkili! Üstelik tatlı krizlerini bastırması da cabası