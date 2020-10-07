Detoks Suyu Tarifi: Düz Bir Karın İçin Suyunuza Ekleyebileceğiniz 6 Şey

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Detoks Suyu Tarifi: Düz Bir Karın İçin Suyunuza Ekleyebileceğiniz 6 Şey

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Suyunuza hem lezzet hem de sağlık katacak detoks suyu tariflerini araştırdık. İşte düz bir karın için suyunuza ekleyebileceğiniz 6 şey...

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Detoks Suyu Tarifi: Düz Bir Karın İçin Suyunuza Ekleyebileceğiniz 6 Şey

 

  

Influencerlarla birlikte popülerliği artan detoks suları, son zamanların en merak edilen tariflerinden biri. Suya hem lezzet hem de fazladan sağlık katan bu tarifler, yağ yakımını hızlandırarak fit bir vücuda kavuşmanızı sağlıyor. Günümüzde çok çeşitli detoks suyu tarifleri bulmak mümkün. Ancak hangi karışımın neye etki ettiğini bilmeniz şart! Düz bir karın için kolayca hazırlayabileceğiniz en pratik detoks sularını araştırdık. Ödem attıran sulardan boşaltım sistemini düzenleyen sulara, çeşit çeşit detoks suyu tarifleri için sizleri hemen aşağıya alalım!  

1. İyotsuz tuz


Bağırsaklarınızı temizlemek ve kronik kabızlığa bir çözüm bulmak istiyorsanız sizi buraya alalım! Sodyum; kaslarımızın ve sinirlerimizin düzgün bir şekilde çalışmasını hatta kan basıncımızın dengelenmesini sağlar. Yani vücudumuzun düzgün bir şekilde çalışması için yeterli sodyumu almamız şart! Eğer kronik kabızlık sorunu yaşıyorsanız bu detoks suyuna bir şans vermelisiniz:

2 çay kaşığı iyotsuz deniz tuzunu 4 bardak ılık suyla karıştırın. Lezzetlendirmek için birkaç dilim limon ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız suyu aç karnına, olabildiğince hızlı bir şekilde için.

 2. Sarımsak


Sarımsak tüketmenin sağlığımıza birçok faydası olduğunu biliyoruz! Bağışıklık sistemimizi güçlendiren ve vücudumuzu toksinlerden arındıran bu besin, sağlıklı bir vücut için olmazsa olmaz. Tabii sarımsağın bu güzelliklerinden faydalanmak için onu yemenize gerek yok. Suyunuza da katabilirsiniz! Nasıl mı?

2 adet sarımsağı incecik dilimleyin. 10 dakika kadar bekletin, ardından 500 ml suyla karıştırın. Bu şekilde 2 saat dinlendirdikten sonra detoks suyunuzu tüketebilirsiniz.

3. Elma ve tarçın

detoks suyu
Elma ve tarçının metabolizmayı hızlandırdığını bilmeyen kalmadı! Bol miktarda C ve B vitamini almanızı sağlayacak olan bu su, hem lezzetli hem de bir o kadar etkili! Üstelik tatlı krizlerini bastırması da cabası

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