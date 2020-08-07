Bulaşık makinesi nasıl temizlenir?

Çoğu zaman yemek telaşının bitmediği mutfaklarda sürekli makineyi çalıştırmak zorunda kalabiliyoruz fakat bulaşık makinesinin temizliğine gelindiğinde birçoğumuz ya ihmal ediyor ya da görmezden geliyoruz ancak bulaşıklar zamanla yiyecek artıklarına, kötü kokulara ve deterjan kalıntılarının birikmesine neden oluyor.

Bu durum mikroplar için üreme ortamı sağlarken aynı zamanda cihazın verimli olarak çalışmasını da engelliyor. Bu nedenle bulaşık makinelerinin düzenli temizliğinin yapılması büyük önem taşıyor.

Bulaşık makineleri ile uzun süren bulaşık yıkama derdine birçoğumuz veda ettik. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar biriken bulaşıkların temizliğini sağlayarak mutfak temizliğin yükünü sırtımızdan alan bu makineler özellikle kalabalık davetler için kurtarıcı görevi görürken, aynı zamanda dağ gibi dizilen bulaşıkların çok kolay bir şekilde temizliğini sağlıyor.

BULAŞIK MAKİNESI TEMİZLİĞİ

Bulaşık makinelerinin görevi bulaşıkların temizliğini yapmak olsa da düzenli olarak onun da temizliğinin ve bakımının yapılması gerekir. Ancak bulaşıklarla birlikte içinin de temizlendiğini düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Makinenin bulaşıkları daha temiz yıkaması ve ömrünün daha uzun olması için temizliği şarttır. Zaten uzun süre bakımı yapılmayan bulaşık makinesi kötü kokusu ve kalıntılarla rahatsız edici oluyor ve bu durumda doğal olarak temizleme ihtiyacı doğuruyor.

Bulaşık makinenizin temizliği için satın alabileceğiniz ürünlerin yanı sıra evinizde kimyasallardan uzak bir hijyen sağlamanız mümkün. Bu sayede hem etkili hem de sağlıklı bir temizlik elde edebilirsiniz. İhtiyacınız olan iki malzeme ise beyaz sirke ve karbonat. Beyaz sirke diğer sirkelerden farklı olarak şeffaf bir üründür. Koku giderici özelliği yüksek olan beyaz sirke ile ayrıca güçlü bir temizlik sağlayabilirsiniz. İşte beyaz sirke ve karbonatla bulaşık makinesi temizliği hakkında tüm detaylar sizlerle…

SİRKE VE KARBONATLA SİHİRLİ TEMİZLİK

Antibakteriyel özelliğe sahip olan karbonat ve sirke hem makinenizin mükemmel şekilde temizliğini sağlarken hem de makinede yıkanan bulaşıklarınızın pırıl pırıl çıkmasına yardımcı olur.

-İlk olarak makinenizin alt tarafını çıkarın ve tahliyenin temizliğini sağlayın. Bu sayede makinenizin temizliğini sağlayarak temizleme verimliliğini arttırabilirsiniz.

-Daha sonra rafları yerine takın ve bir kasenin içine beyaz sirke koyarak alt rafa yerleştirin. Ardından sıcak ayarda makinenizi çalıştırın.

-Şimdi sıra karbonatta. Bir büyük boy karbonatı bulaşık makinenizin alt tabanını serptikten sonra sıcak ve kısa programda tekrar çalıştırın. Sirkenin ardından karbonatla durulama işlemini bitirin.

– Ayda bir kere makinenizi çevre dostu bu temizleyici yöntemi ile kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz.