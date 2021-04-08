Annesi Olmayan Bebek Kedi Bakımında Dikkat Etmeniz Gereken Şeyler

Annesi olmayan bir bebek kedi ile yaşamaya karar vermek ilk anda çok tatlı ve güzel bir tercih gibi gelebilir. Fakat özellikle sokaktan alınan kedilerde bilinçsizlik yüzünden kimi zaman hayvanların hayatına bile mal olacak hatalar yapabiliyoruz. Bebek kedi bakmaya karar verdiğinizde aklınızdan hiç çıkarmamanız gereken bazı kritik bilgileri sizin için derledik.

1. Öncellikle yavru kediyi sokaktan aldıysanız, bir an önce veterinere götürüp yaşı, sağlığı ve beslenmesi ile ilgili bilgi alın.







Artık sorumluluğunuz büyük ve uzmana danışmazsanız her hatanız bir yaşama mal olabilir.

2. Bebeğinizin erişkin kediler gibi başının çaresine bakacak bir canlı olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hayırlı olsun; bir müddet 24 saat bakım isteyen bir bebeğiniz var. Her durumda annelik edeceksiniz.

Beslenecek, beslenme sonrası ağzı burnu silinecek, tuvalet sonrası hijyeni sağlanacak, gazı çıkartılacak, patileri temizlenecek, oyun vakti eğlendirilecek. Artık annesi sizsiniz.

3. 4 haftalıktan küçükse asla yaş mama ya da katı gıda vermeyin. Bebek kediler için, suyla karıştırıldığında süt halini alan mama tozlarından verecek, şırınga ya da biberonla bir kaç saatte bir besleyeceksiniz.

Zaten beslemezseniz boyundan büyük bir ciyaklamayla ağlayacaktır. Sabırlı ve şefkatli olun. Bu dönem iyi beslenmezse sağlık bir yetişkin olamayacaktır.

4. Veterineriz tavsiye etmediyse asla yıkamayın. Ayrıca o saç kurutma makinalarıyla da o küçücük hayvanı aşırı ısıya tutmayın. Kuru bir havluyla yavaş yavaş annesi gibi onu kurutun.

Bu biraz zahmetli gelebilir. Fakat özellikle bilinçsizce ve sık yıkandığı için birçok yavru kedi ölebiliyor.

5. Kuma kaka yapmayı 4/8 hafta arası öğrenirler. Bu süreçte kendini temizlemeyi bilmezler. Anne kediler bebeklerini yalayarak temizler ama bu bebeğin annesi yoksa bu iş size, yani koruyucularına kalacak.



Bazı durumlarda kaka yapmayı pek beceremeyecekleri için tıpkı annelerinin popolarını yalayarak kaka yaptırması gibi, ılık ve nemli bir pamukla küçük totoşuna masaj yaparsanız, kakasını rahatça yapacaktır. Gaz ve kaka sorunu olan bir bebek o.

6. Bu yaşlardaki bebekler vücut sıcaklıklarını pek koruyamazlar, yani sıcak tutulmaya ihtiyaçları vardır.





Anneden ayrıldığı ve normalde annesi tarafından ısıtıldığı için artık bu görev de size kalacak. Sıcak su torbaları (termofor) ve çoraba ya da havluya sarılmış sıcak su dolu şişeler iş görecektir. Tabii ki koynunuzda geçireceği vakitler dışında.

7. Besledikten bir süre sonra karnına, yukarıdan poposuna doğru, ılık nemli bir bezle veya pamukla doğrusal masaj yaparsanız sindirim sistemi sıkıntılarını azaltacak ve arada size kokulu sürprizler yapmasını sağlayacaksınız. Sağlık hep o koku; tiksinmeyin.

Bebek o bebek!

8. Bebeğiniz iç parazit tedavisine başlatılamayacak kadar küçükse bu süreçte ona güzelce bakıp 4 haftası dolar dolmaz veteriner hekime götürün. Geç kalınan parazit tedavisi, yaşamına mal olabilir.

Veterinerinizin bu konudaki tavsiyelerine aynen uyun. Bu parazit meselesi oldukça ciddi bir mesele.

9. Çok küçük ve maceracı olduklarından evdeki olmadık dar alanlara girip kaybolabilir, sıkışabilir ve yaralanabilirler. Bu alanları tespit edip giremeyeceği şekilde kapatmayı unutmayın.

10. Bebek kediler çok ısırgan olur çünkü ısırmak, beslenme içgüdüsü tarafından doğar doğmaz edindikleri meme arayışının işaretidir. Isırması sertleşince hemen mamasını verin. Aç çocuk aç!

11. Son olarak, uykuya dalmıyor ve gerginse onu göğsünüze koyabilirsiniz. Kalp atışlarınız onu anne kucağında gibi hissettirecek,sakinleştirecektir. Gerçek vücut sıcaklığıyla hemen uyuyacaktır.

2 aya kalmaz tabaktan yemeğini yiyen ve kendini temizleyen zehir gibi bir kedi olacaktır. Bu günleri özleyeceksiniz.