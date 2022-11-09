Alışveriş Hakkında Daha Önce Duymadığınız 9 Gerçek

Alışveriş yapmak pek çoğumuz için son derece sıradan ve basit bir eylem. Ancak bu alıveriş gerçekleri fikrinizi değiştirebilir

Alışveriş, modern insanın yaşamında oldukça bir önemli bir rol oynuyor. İnsanlığın tüketim çılgınlığı her geçen gün artıyor. Bununla birlikte tüketim alışkanlıkları da gün geçtikçe değişiyor. Ancak alışveriş söz konusu olduğunda değişmeyen bir şey var, mağazalar insanları daha fazla satın almaya teşvik etmek için elinden geleni yapıyor! Pek çok mağaza, insanların daha fazla alışveriş yapmasını sağlamak için akla hayale gelmeyecek psikolojik yöntemlere ve ilginç pazarlama stratejilerine başvuruyor. Mağazalardaki bu psikolojik savaştan habersiz pek çok müşteri, gün sonunda gerçekte ihtiyacı olmayan ürünlerle ve boş bir cüzdanla evine dönüyor…

Ancak ustalıkla hazırlanan bu tuzaklardan kurtulmak ve bu sayede tasarruf etmek mümkün! Fakat bunun için, bazı gerçekleri bilmek gerekiyor. İşte muhtemelen daha önce duymadığınız ve daha fazla satın almanıza neden olan 9 alışveriş gerçeği…

1. Büyük mağazalardaki bazı reyonların dağınık olmasının bir nedeni var

Özellikle de kıyafet mağazalarında. Elbette onlarca çalışanı olan dev mağazalarda reyonları düzenlemek oldukça basit bir iş. Ancak dağınık reyonlar, müşteri ile mağaza arasındaki psikolojik savaşın en önemli unsularından…

Kıyafet mağazalarındaki bazı reyonlar özellikle dağınık bırakılıyor, çünkü mağaza sizi hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatsız eden bu reyondan uzaklaştırarak daha düzenli ve şık görünen reyonlara yönlendirmek istiyor. Elbette mağaza tarafından yönlendirildiğiniz reyonlardaki ürünler, dağınık reyonlardaki ürünlerden çok daha pahalı…

2. Outlet mağazalar sandığınız kadar ucuz değil

Pek çok insan, büyük markaların outlet mağazalarında alışveriş yapmak için oldukça istekli. Çünkü normal mağazalarda olukça yüksek fiyatlara satılan ürünleri, outlet mağazalarda uygun fiyatlarla satın almak mümkün olabiliyor. Ancak bu hususta bilmeniz gereken oldukça önemli bir alışveriş gerçeği var…

Markaların outlet mağazalarındaki ürünlerle, normal mağazalarındaki ürünler aynı değil! Genellikle outlet mağazaları için daha düşük kalitede ürünler üretiliyor. Bu nedenle buradaki ürünlerin fiyatı da normalden daha düşük oluyor.

3. Alışveriş sırasındaki sorunlarınız için mağaza müdürü yerine müşteri hizmetleri ile iletişime geçin

Çünkü mağaza müdürleri sorunlarınız çözmek için yeterli yetkiye sahip olmayabilir. Ancak müşteri hizmetleri, sorununuzu çözebilmesi için mağaza müdürünü yönlendirerek size yardımcı olabilir.

4. Butik mağazalardaki fiyatlar zincir mağazalardakine göre çok daha yüksektir

Özellikle de ayakkabı ve tekstil ürünlerinde.

5. Yeni satın aldığınız ürünleri mutlaka yıkamalısınız

Bilmeniz gereken alışveriş gerçeklerinden biri de, mağazalardaki hijyen standartlarının çok da yüksek olmadığıdır. Bu nedenle satın aldığınız tekstil ürünlerini kullanmadan önce yıkmanızda fayda var.

6. Satış görevlilerinin üzerinde, daha fazla satış yapmaları için yoğun bir baskı var

Bu nedenle bir satış görevlisi, büyük ihtimalle denediğiniz ürünün size çok yakıştığını söyleyecek ve ürünü satın almanız için sizi teşvik edecektir. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman, o ürüne gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını bir kere daha düşünmeniz bütçeniz için son derece faydalı olacaktır.

7. İade ettiğiniz ürünler mağaza yönetimleri tarafından dikkatli bir şekilde takip edilir

Satılan bir ürünün iadesi, herhangi bir mağaza için istenmeyen durumların başında gelir. Bu nedenle tüm müşterilerin iadeleri sıkı bir şekilde takip ediliyor. Eğer bir kişi aynı mağazada çok sık iade talebinde bulunursa, dolandırıcılık şüphesiyle o mağazada yasaklı hale gelebilir.

8. Düz zeminlerde sergilenen ürünlerin satın alınma olasılığı daha yüksektir

Bu nedenle pek çok mağaza tekstil ve ayakkabı ürünlerini düz masalarda sergiler. Bunun sebebi, ürünlere dokunmanızı ve bu sayede ürünle bir bağ kurmanızı sağlamaktır. Bu bağ, satın alma düşüncesinden satın alma eylemine doğru hızlı bir geçiş yapılmasına neden olabilir.

9. Bir ürünün etiketi, satın alma sürecinde oldukça önemli bir rol oynar

Örneğin pahalı ürünlerin etiketlerinde fiyatlar genellikle nokta veya virgül kullanılmadan yazılır. Böylece ürünün fiyatı daha kısa görünür ve yüksek fiyat, müşteri için psikolojik olarak daha az korkutucu hale gelir.