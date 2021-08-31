Yamaç paraşütünde büyük başarı

Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Kupasında, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’yi geçen Yamaç Paraşütü Milli Takımımız şampiyon oldu

Yamaç paraşütü Dünya Hedef Kupası (ParaglidingAccuracy World Cup) Türkiye ayağına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) adına katılan Umut Akçil, Cemal Direkci, Murat Mendeli ve Harun Karateke’den oluşan milli takım ekibimiz müthiş bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

27 – 29 Ağustos tarihleri arasında Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği tarafından Alanya’da organize edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonununsponsor olduğu yarışmaya 13 ülkeden 60 sporcu katıldı.

Türkiye’nin Alanya ilinde düzenlenen Yamaçparaşütü Dünya Hedef Kupasına (ParaglidingAccuracy World Cup) katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) milli takımımız birinci gelerek çok önemli başarıya imza attı. YamaçParaşütü Dünya Hedef Kupasına (ParaglidingAccuracy World Cup) Umut Akçil, Cemal Direkci, Murat Mendeli, Harun Karateke’den oluşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) milli takımı katıldı. Yamaçparaşütü Dünya Hedef Kupası Alanya’daki 2.ayak yarışması 6 uçuş turu sonucunda KKTC Milli Takımımız, takımlar şampiyonu geldi. İlk ayağı Sırbistan’da yapılan Yamaçparaşütü Dünya Hedef Kupası 2.ayağı Alanya’dan sonra 3. ve final etabı Ekim ayında Bulgaristan’da gerçekleştirilecek.

Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Kupasında (ParaglidingAccuracy World Cup) ilk üç dereceyi elde eden ülkeler şöyle.

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

2.Çek Cumhuriyeti

3.Türkiye

