Vuruşlar Cahit Bozatlı anısına

Cahit Bozatlı anısına gerçekleştirilen Hyong Pumse Kata müsabakaları kalabalık katılımla gerçekleştirilirken, takım şampiyonluğunu Girne Taekwondo Karate Judo Aikido Kungfu Kulübü aldı



Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen geleneksel Merhum Cahit Bozatlı Hyong Pumse Kata Kupası, Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleşti.

Takım şampiyonluğunu Girne Taekwondo Karate Judo Aikido Kungfu Kulübü alırken, ikinciliği Lefkoşa Taekwondo Karate Judo İhtisas Kulübü, üçüncülüğü ise Gazimağusa Şampiyonlar Kulübü kazandı. Müsabakanın madalya ve kupalarını spordan sorumlu Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Bakanlık Müdürü Mete Topçu, Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü Çağın Zort, Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve aile adına Sertaç Bozatlı verdiler.

Müsabakalar sonunda bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı Sporculara seslenerek, “26-30 Ekim tarihlerinde Girne’de yapılacak olan Uluslararası şampiyonada, mutlaka takım şampiyonluğu bekliyorum. Sizlere güveniyorum ve sizlerle gurur duyuyorum” diyerek sporculara başarılar diledi.

Arıklı, muhteşem Organizasyon Bozatlı Kupasını gerçekleştiren Başkan Gökbilen’e ve Federasyon yetkililerine teşekkür etti.

BAYANLAR HYONG

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Ana Tüysüz 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Zeynep Keskin 3. Gülcan Abdullah

3.Kategori: 1.İlayda Saygınel 2.Derin Su Tunçbilek 3.Dana Perianu

4.Kategori: 1.Zahra Ghaderi 2.Hilal Ülkü Yılmaz 3. Rabia Tarım

5.Kategori: 1.Azra Usta 2.Yağmur Sel 3.Tuba Şenel

6.Kategori: 1. Fatima Ghaderi 2.Hatice Alyanak 3.Esma Özbiçer

7.Kategori: 1.Hiranur Tümay 2.Almira Keşkek 3.Ayşe Nisa Eğilmez

8.Kategori: 1.Elif Baştaş 2.Nina Hoordienko 3.Karmen Küçük

9.Kategori: 1.Öncel Alyanak 2.Stefania Gukovskaya 3.Ravza Tümay

10.Kategori: 1. Elena Pakhomova 2.Sevilay Yıldırım

11.Kategori: 1. Ecem Sarı 2. Sevda Kara

12.Kategori: 1. Hande Erşahinoğlu 2.Hale Değirmen

ERKEKLER HYONG

1.Kategori: 1. Nikita Gordeev 2.Arda Aslan Öztürk 3.Şakir Yağızsoy

2.Kategori: 1. Kemal Köstü 2.Kerim Karpuz 3.Arda Özalemdar

3.Kategori: 1. Yunus Emre Tomak 2.Tuğra Tığ 3.Ahmet F.Kocabaş

4.Kategori: 1. Semih Türkmen 2.Ramadan Alaçam 3.Şevket Bilgin

5.Kategori: 1. Yusuf Seyhan Şen 2.Çetin Çiftsüren 3.Yunus Alaçam

6.Kategori: 1. Özkay Ramiz 2.Şakir Yağızsoy 3.Ömer Faruk

7.Kategori: 1. Yiğit Efe Harputlu 2.Furkan Eğilmez 3.Deniz Tunçbilek

8.Kategori: 1. Abdullah Baştaş 2.Ahmet Alp Hopurcuoğlu 3.Damir İnce

9.Kategori: 1. Muhammed Sefa Kılıç 2.Ali Ersoy 3.Pasang Ra

10.Kategori: 1. Miran Kutlu İnce 2.Emetullah Baştaş 3.Maxim Sopiluk

11.Kategori: 1. Ali Liman 2.Sam Norozi 3.Emrullah Güleç



ÇİFTLER KARIŞIK HYONG

1.Kategori: 1. Pınar Akarpınar – Arda Aslan Öztürk

2.Rabia Tarım – Çetin Çiftsüren

3. Yağmur Sel – Şakir Atınç Yağızsoy

2.Kategori: 1. Zahra Ghaderi – Semih Türkmen

2.Elif Baştaş – Abdullah Baştaş

3.Ayşe Nisa Eğilmez – Furkan Eğilmez

3.Kategori: 1. Zeynep Keskin – Nikita Gordeev

2.Hande Erşahinoğlu – Özkay Ramiz

3.Açelya Ergin – Yunus Emre Tomak

