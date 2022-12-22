Üniversitelerarası futbolda finalin adı DAÜ-UFÜ

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen futbol müsabakalarında finalin adı belli oldu. Dün oynanan karşılaşmalarda rakiplerini mağlup etmeyi başaran Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) takımları adlarını finale yazdırmayı başardı. Lefkoşa Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda oynanan yarı final müsabakalarının her ikisi de penaltılara gitti ve finale çıkan takımları penaltı atışları belirledi.

Günün ilk yarı final karşılaşmasında UFÜ, Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) ile karşı karşıya geldi. Normal süresi büyük çekişmeye sahne olan ve 2-2 sona eren karşılaşmada penaltılar sonucunda UFÜ takımı 6-5 kazandı ve finale yükseldi. Günün ikinci yarı final karşılaşması da çok büyük çekişmeye sahne oldu. DAÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımlarını karşı karşıya getiren yarı final mücadelesinde normal süre 1-1 sona erdi. Penaltılar sonucunda DAÜ, rakibi YDÜ’yü 5-4 mağlup ederek finalde UFÜ’nün rakibi oldu.

DAÜ ile UFÜ’yü karşı karşıya getirecek final müsabakası 27 Aralık 2022 Salı günü saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Kınacı: “27 Aralık akşamı güzel bir final bizi bekliyor”

KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı yaptığı açıklamada futbol müsabakalarının çok çekişmeli ve keyifli geçtiğini ifade ederek, öğrencilerin müsabakalara çok büyük ilgi gösterdiğini kaydetti. İlk maçlardan itibaren çok çekişmeli karşılaşmaların oynandığını kaydeden Kınacı, “Yarı final maçlarındaki çekişme de görülmeye değerdi, her iki finalist de büyük heyecan sonucunda penaltılarla final biletini aldı. 27 Aralık akşamı güzel bir final bizi bekliyor. Bu finalle birlikte KKÜSF olarak futbol branşını tamamlayacağız. Şahsım ve yönetim kurulum adına finale kalan DAÜ ve UFÜ takımı sporcularını, teknik heyetini ve üniversite yönetimlerini kutlarım. Katılan tüm takımlara da bu organizasyona kattıkları renk için teşekkür ederim.”dedi. Kınacı, futbolseverleri 27 Aralık 2022 Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak final maçına da davet ederek keyifli bir maç diledi.