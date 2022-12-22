Türkiye'de yeni asgari ücret açıklandı

Türkiye'de 2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54,7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506,8 TL oldu.

2023 yılında uygulanacak net asgari ücret yüzde 54,7 artışla 8 bin 506,8 TL oldu. Açıklamayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, gerekmesi halinde 2023'te de ara bir düzenleme yapılabileceğini ifade etti. Masada işçi kesimi yer almadı. Daha önce Türk-İş resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu açıklamış, bu rakamın altında bir ücret belirlenirse masada olmayacaklarını söylemişti.

Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti açıklamak için basın mensuplarının karşısına geçti. Erdoğan'ın yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yer aldı. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş'in ise masada yer almaması dikkat çekti.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan bir dizi toplantı sonucunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir noktada anlaşamamışlardır. Taraflar arasında makul bir noktada uzlaşma sağlanması için samimi bir gayret sarf ettik. Aramızda çalışan kesiminin de olmasını isterdim. Beklenmedik bir tablo ile karşılaşırsak bu yıl olduğu gibi ara bir düzenleme yapmaktan kaçınmayız. Net asgari ücret yüzde 54 artışla 8 bin 500 TL oldu. Bu açıklanan rakam maliyetleri itibariyle nihai bir rakam değil. Daha önce dediğim gibi bizim sırtımızda bir küfe var."

Bu yıl süreç yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri dolayısıyla kamuoyunun gündeminde önceki senelere göre daha fazla öne çıktı.

Asgari ücretin kamuoyunda daha fazla gündeme gelmesinin temel nedenlerinden biri de asgari ücretlilerin çalışanlar arasındaki payının yüksek olması oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve DİSK-AR verilerine göre Türkiye'de asgari ücret civarında çalışanların oranı yüzde 50 seviyesinde oldu.

Asgari ücret sürecinin başlarında işçi kesimini temsil eden Türk-İş cephesinden gelen kırmızı çizginin 7 bin 785 TL olduğu açıklaması tartışmalara yol açarken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu söylemesi de sürecin önemli gelişmelerinden biri oldu.

2023 yılına ilişkin asgari ücret maratonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM kulisinde gazetecilere yaptığı sürecin işveren kesimiyle görüşülüp tamamlanacağına ilişkin açıklamalar da öne çıktı.

