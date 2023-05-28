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Sporcularımız Azerbaycan’da kazandı

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Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleştirilen Dünya Budo Şampiyonası’nda ilk gün yapılan bireysel Hyong/Kata müsabakalarında ilk 4 dereceyi KKTC’li sporcular elde etti

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Sporcularımız Azerbaycan’da kazandı
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Dünya Budo Şampiyonasına katılan sporcularımız başarılı dereceler elde etti.
Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Irak, Özbekistan ve Afganistan’dan 380 sporcu katıldı.
Müsabakaların ilk gününde Takım Kata kategorisinde KKTC milli takımı finalde Türkmenistan’ı yenerek şampiyon oldu.
SPORCULARIMIZDAN BAŞARILI SONUÇLAR
İlk gün yapılan bireysel Hyong/Kata müsabakalarında ise ilk 4 dereceyi KKTC’li sporcular elde etti.
Müsabakalarda Zeynep Keskin altın madalyanın sahibi olurken ikinciliği Zehra Naz Ağan, üçüncülüğü Melek Ünver dördüncülüğü ise Zehra Bilge Bayram elde etti.
Müsabakaları Türkiye büyükelçisi Doçent Doktor Cahit Bağcı, KKTC’nin Bakü temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan Türkiye İşadamları derneği başkanı Cemal Yangın da izleyerek sporcularımıza madalya taktılar.
GÖKBİLEN’EALTIN KEMER
Dünya Buda Federasyonu’nun genel kurulu kararıyla Senyör Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen‘e tevdi edilen altın kemeri Türkiye’nin Bakü büyükelçisi Cahit Bağcı, altın madalyayı da KKTC’nin Bakü temsilcisi Ufuk Turganer taktı.
 
 
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