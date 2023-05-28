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21. Üniversite Spor Oyunları kapanış ve ödül töreni gerçekleşiyor

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21. Üniversite Spor Oyunları kapanış ve ödül töreni gerçekleşiyor
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Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) 21. Üniversite Spor Oyunları Kapanış ve Ödül Töreni’ni gerçekleştiriyor. 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 19.00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşecek olan kapanış ve ödül töreninde sezon boyunca başarı gösteren üniversite sporcuları ödüllerini alacak.
KINACI: “TÜM ÜNİVERSİTELERE TEŞEKKÜR EDERİM”
Oyunlara katılan tüm üniversitelerin yer alacağı kapanış ve ödül töreni ile ilgili görüşlerini bildiren KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, zorlu ve keyifli bir sezonu geride bıraktıklarını ve tüm üniversitelere oyunlara gösterdiği ilgiden dolayı minnettar olduklarını ifade etti. Kınacı, bu yıl ödül töreni ve kapanış organizasyonunun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşeceğini belirterek, ev sahipliği için Tatar’a teşekkür etti.
Kınacı, ülkede üniversite öğrenimi gören gençlere spor yaptırmanın ana hedefleri olduğunu ve bu sayede binlerce üniversiteli sporcuya spor yaptırdıklarını kaydederek, “Bu bizi çok mutlu ediyor. Sınav stresiydi, ders yoğunluğuydu bunların arasında sporla haşır neşir olmak hem zihnen hem de bedenen öğrencileri rahatlatıyor. Bu konuda da çok olumlu geri dönüşler almak bizi daha da motive ediyor.”dedi.
 
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