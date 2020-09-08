Spora ara yok

Bakanlar Kurulunun kritik toplantısı az önce tamamlanırken, sporla ilgili kararlar da alındı.
Alınan kararlar şöyle: "Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak devam edecek. 1 Ekim’e kadar olacak spor müsabakaları seyircisiz yapılabilecek. Topluca bulunan oyun parkları kapatılacak. Bireysel spor yapan bireylerin spor yapmalarını engelleyecek bir karar alınmamıştır."
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