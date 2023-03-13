Sapsızoğlu, yardım çekini teslim etti

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonun, KKTC Dayanışma Platformunun başlattığı yardım kampanyasına destek amaçlı topladığı 120 bin TL’yi teslim etti.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, yardım çekinin teslim edilmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak KKTC Dayanışma Platformunun başlatmış olduğu yardım kampanyasına destek olmak istedik.

Şampiyon Meleklerimiz anısına oluşturulacak olan prefabrik evlere destek olabilmek için başlatmış olduğumuz yardım kampanyası çerçevesinde çocuklarımız, ailelerimiz, iş insanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizin desteği ile 120 bin TL toplamıştık.

Toplanan parayı şeffaf bir şekilde Kıbrıs Türk Dayanışma Platformuna vermiş bulunmaktayız. Kampanyamıza destek veren herkese sonsuz teşekkür ederiz.”

