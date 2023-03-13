Hasan Ruso Yarışları 16-17 Mart’ta yapılacak

Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ruso Yarışları bu sene 16 ve 17 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Federasyona uzun yıllar başkan olarak hizmet veren Ruso anısına bu yıl yarışların 13’üncüsü organize edildi. Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yer alacak olan yarışlar yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılacak. Yarışlar aynı zamanda gelecek ay yapılacak olan okul yarışları öncesi ortaokul ve liselerin son durumlarını görme adına deneme niteliği de taşıyor. Federasyon tarafından yapılan açıklamada Hasan Ruso’nun adının yaşatılması adına büyük önem verilen bu yarışa son kayıt tarihinin 14 Mart Salı günü olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca başvuru için [email protected] elektronik posta adresinden veya 0539 112 56 98 numaralı telefondan irtibat kurulabileceği duyuruldu.
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