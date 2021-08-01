Salih,Türkiye’de gruptan çıktı

U-15 Turkey Open 2021 turnuvasında ilk maçlar oynanırken, Salih D. Öztürk ilk maçını kazandı. Nehir ise Rus rakibine yenildi

KKTC Badminton Milli sporcuları Salih D. Öztürk ve Nehir M. Deniz, U-15 Turkey Open 2021 turnuvasındaki ilk maçlarını oynadılar.

Türkiye Milli Takımı forması adı altında çıktıkları ilk karşılaşmada sporcularımızdan Nehir M. Deniz,Rus rakibine 2-0 yenilirken, Salih D. Öztürk, Türkiyeli rakibi karşısında ilk seti 21-17, ikinci setini 25-23 uzatmalarda kazanarak rakibini 2-0 yendi. İlk karşılaşmasını kazanan Salih gruptan çıkma şansını garantiledi.

KKTC Badminton Federasyonu başkanıFırat Deniz ilk maçlar sonrasında yaptığı açıklamada “Sporcularımız Türkiye milli forması adı altında ilk tecrübelerini yaşıyorlar. Onların burada olması bizim için büyük başarıdır.” diyerek sporculara destek belirtti.

Milli takım antrenörü Savaş Dursun ise “ Nehir ile Salih, KKTC badmintonu adına çok büyük bir turnuva da yer alıyor. Sporcularımın ikisine de çok güveniyorum. Elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.” sözlerini dile getirdi.



