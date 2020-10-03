NEC öğrencileri, online yarıştılar

Yakın Doğu Koleji (NEC) Online Spor Yarışması3 branşta gerçekleştirilirken, yarışmanın sonuçları belli oldu.
Mekik çekme, top sektirme ve ip atlama branşlarında birinci olan öğrenciler, öğretmenleri tarafından tebrik edildiler.
Kızlar mekik çekmede Alara Özden, erkekler mekik çekmede Başar Kuzel, kızlar ip atlamada Nilgün Akbulut, erkekler ip atlamada Aral Eker, kızlar top sektirmede Nilgün Betmezoğlu, erkekler top sektirmede Aziz Tüfekçi birinci oldular.
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