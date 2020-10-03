Deniz Nasıfoğlu anısına tablet bağışladılar

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Deniz Nasıfoğlu anısına tablet bağışladılar

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DTB-TOL Amatör Kadın Futbol Etkinlik Komitesi, Deniz Nasıfoğlu anısına Girne’deki bazı okullara tablet bağışında bulunarak katkıda bulundular

Deniz Nasıfoğlu anısına tablet bağışladılar
Yaşanılan Covid-19 virüs salgını dolayısı ile öğrencilerin online eğitim sisteminden eğitim yapmaya başlanılmıştır. Fakat birçok çocuğun gerekli ekipmanı olmadığından dolayı yaşadığı sorunlara çare olmak adına bir çok kurum, kuruluş ve dernek bağış ve kampanyalar düzenlemeye başladılar.
Girne’nin 2 güzide camiası, Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı’nın, DTB-TOL Amatör Kadın Futbol Etkinlik Komitesi bu süreçte genç yaşta aramızdan ayrılan Deniz Nasıfoğlu anısına bazı okullarımıza tablet bağışında bulunarak katkıda bulundular.
DTB-TOL Amatör Kadın Futbol Etkinlik Komitesi, Özlem Ratip, Oya Aygın, Şebnem Kuyucuoğluları, Aynur Kazın, Ebru Talat Usar yaptıkları bağış ile ilgili açıklamaları şöyle;
“DTB-TOL Amatör Kadın Futbol etkinlik komitesi tarafından önceki dönemde yapılan faaliyetlerin geliri ile Anafartalar Lisesine 5, Oğuz Veli Ortaokuluna 3, Girne TMK ya 2 adet tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Deniz Nasıfoğlu anısına bağışlanmıştır.
Bu vesile ile bu etkinliklerimizi gerçekleştirmemizi mümkün kılan tüm kadınlarımıza, sponsorlarımıza, antrenörlerimize, DTB ve TOL camialarına, tabletlerin alımında bize yardımcı olan BYT TechnoStore yetkililerine, etkinlik paydaşlarımız Leymosun Kültür Vakfı ve Akdeniz Spor Birliğine sonsuz teşekkürler ederiz.
Bizler DTB-TOL Amatör Kadın Futbol Etkinlik Komitesi olarak gelecekte de gençleri sporla yakınlaştıracak ve topluma fayda sağlayacak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz.”
 
 
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