Deniz Nasıfoğlu anısına tablet bağışladılar

DTB-TOL Amatör Kadın Futbol Etkinlik Komitesi, Deniz Nasıfoğlu anısına Girne’deki bazı okullara tablet bağışında bulunarak katkıda bulundular

Yaşanılan Covid-19 virüs salgını dolayısı ile öğrencilerin online eğitim sisteminden eğitim yapmaya başlanılmıştır. Fakat birçok çocuğun gerekli ekipmanı olmadığından dolayı yaşadığı sorunlara çare olmak adına bir çok kurum, kuruluş ve dernek bağış ve kampanyalar düzenlemeye başladılar.

Girne’nin 2 güzide camiası, Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı’nın, DTB-TOL Amatör Kadın Futbol Etkinlik Komitesi bu süreçte genç yaşta aramızdan ayrılan Deniz Nasıfoğlu anısına bazı okullarımıza tablet bağışında bulunarak katkıda bulundular.

DTB-TOL Amatör Kadın Futbol Etkinlik Komitesi, Özlem Ratip, Oya Aygın, Şebnem Kuyucuoğluları, Aynur Kazın, Ebru Talat Usar yaptıkları bağış ile ilgili açıklamaları şöyle;

“DTB-TOL Amatör Kadın Futbol etkinlik komitesi tarafından önceki dönemde yapılan faaliyetlerin geliri ile Anafartalar Lisesine 5, Oğuz Veli Ortaokuluna 3, Girne TMK ya 2 adet tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Deniz Nasıfoğlu anısına bağışlanmıştır.

Bu vesile ile bu etkinliklerimizi gerçekleştirmemizi mümkün kılan tüm kadınlarımıza, sponsorlarımıza, antrenörlerimize, DTB ve TOL camialarına, tabletlerin alımında bize yardımcı olan BYT TechnoStore yetkililerine, etkinlik paydaşlarımız Leymosun Kültür Vakfı ve Akdeniz Spor Birliğine sonsuz teşekkürler ederiz.

Bizler DTB-TOL Amatör Kadın Futbol Etkinlik Komitesi olarak gelecekte de gençleri sporla yakınlaştıracak ve topluma fayda sağlayacak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz.”



