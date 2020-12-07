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Monthly Medal Bertan Erçin’in

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Monthly Medal Bertan Erçin’in
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında 6 Aralık Pazar günü oynanan ve her ay gerçekleşen aylık kulüp yarışması Aralık Ay’ı MonthlyMedaloynandı.
Aralık Ay’ı MonthlyMedal Şampiyonu Net 69 vuruş ile Bertan Erçin oldu. Stroke Play formatında fullhandicap ve 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği Net 76 ile RhonaAtkins alırken, yine Net 76 vuruş (back nine skor) ile BobHodge üçüncü oldu. 
Turnuva sonrası birinci Bertan Erçin’ekupasi kulüp kaptan yardımcısı Karl Crosby tarafından takdim edildi.
 
 
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