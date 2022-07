Minik okçular Merkez Lefkoşa'da hedefe attı

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından çok amaçlı şekilde kullanıma açılan Merkez Lefkoşa, sportif etkinliklere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Okçuluk Federasyonu’nun Süper Minik ve Minikler Ligi’nin son yarışması Merkez Lefkoşa’da yapıldı. Ligin üçüncü açık alan yarışması olma özelliğini de taşıyan etkinlikte 7-14 yaş arası toplam 43 sporcu yarıştı.

Akdeniz Spor Birliği, Girne Atıcılık Kulübü, Kıbrıs Okçuluk ve Doğa Sporları Derneği, Mağusa Gelişim Akademisi, Baf Ülkü Yurdu, Kantara Okçuluk Derneği ve Güzelyurt Okçuluk Derneği’nin yer aldığı yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Serhat Deniz’den LTB’ye teşekkür

Başarılı isimlere ödüllerini LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz, Arnavutluk Geleneksel Okçuluk Milli takım sporcusu Gjergji Ogreni, Federasyon Genel Sekreteri Fatih Suiçmez ile birlikte federasyon hakemleri Aytunç İsgit, Derviş Çapkıner, Eda Sözcü

takdim etti.

Okçuluk Federasyonu Başkanı Serhat Deniz, LTB’ye ev sahipliği için teşekkür ederken, Merkez Lefkoşa’nın ideal bir spor aktivite alanı olduğunu ve merkezde etkinlik yapmaktan büyük keyif aldıklarını ifade etti.





Süper Minik Olimpik Yay Kızlar

1-Belis Bilgen

2-Cemre Ayyıldız

3-Zehra Çoğun



Süper Minik Olimpik Yay Erkekler

1-Güneş tez



Minik olimpik erkekler A kategorisi

1-Rüzgar Özselim

2-Arel Sarıbaş

3-Yılkı Yerebakan



Minik Olimpik Yay Kızlar

1-Feyza Çoğun



Minik Olimpik Yay Erkekler B Kategorisi

1-Artun Gümüşok

2-Halil Gençtürk



Minik Olimpik Yay Kızlar B Kategorisi

1-Teslime Osum

2-İclal İlgu

3-Alya Zararsız



Minik Olimpik Yay Erkekler C Kategorisi

1-Atay İzanoğlu

2-Turgut Doğan

3-Berkant Sadi Kavak



Minik Olimpik Yay Kızlar C Kategorisi

1-Larem Metay

2-Merve İşlek

3-Aynur Duru Günal



Minik Makaralı Yay Erkekler C Kategorisi

1-Toprak Öztürk

2-Osman Poyrazlar



Minik Makaralı Yay Kızlar C Kategorisi

1-Emine kande

2-Aleyna bakkal

3-Elisa uçar



Minik Makaralı Yay Erkekler B Kategorisi

1-Eray kande