Milli bilardocumuz Mustafa Alnar Las Vegas’ta mücadele etti

Milli bilardocumuz Mustafa Alnar Las Vegas’ta düzenlenen Predator WPA Erkekler 10 Top Şampiyonası’nda sadece dünyanın en seçkin 96 oyuncusuyla aynı turnuvada mücadele etti

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu milli takımımızın başarılı sporcularımızdan Mustafa Alnar dünyanın en büyük ve prestijli turnuvalarından bir olan Las Vegas’ta Predator WPA Erkekler 10 Top Şampiyonası’nda mücadele ediyor.

27 Şubat’ta Las Vegas’ta başlayan ve dünyanın en seçkin 96 oyuncusunun katıldığı Predator WPA Erkekler 10 Top Şampiyonası’nda milli bilardocu Mustafa Alnar ilk maçında Endonezyalı Penguan Hasiholan Sihombing karşısında başarılı bir performans sergileyerek galip geldi. 2. maçını Wu Kun Lin ile oynayan Mustafa Alnar maçı kaybetti ancak 2018 yılında gençler kategorisinde final oynayıp maçı kaybettiği Polonyalı oyuncu Wiktor Zielinski karşısında aldığı galibiyetle bir üst tura yükseldi. Tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak tanınan ABD’li Van Boening’e mağlup olan Mustafa Alnar turnuvayı 25’inci sırada tamamladı.

KUZEY KIBRIS’IN GURUR KAYNAĞI

Dünyanın en büyük ve en prestijli turnuvalarından biri olan Las Vegas’ta düzenlenen Predator WPA Erkekler 10 Top Şampiyonası’nda sadece dünyanın en seçkin 96 oyuncusuyla aynı turnuvada mücadele eden Kuzey Kıbrıs’ın genç, başarılı milli oyuncumuz Mustafa Alnar gurur kaynağımız oldu.

