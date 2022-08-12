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Mesarya’dan vefa örneği

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Mesarya’dan vefa örneği
Aksa Süper Lig ekibi Mesarya Kulübü, son 2 sezonda takıma katkı koyan ve 1. Lig’den Süper Lige’e yükselmesinde önemli payı olan eski kaptanı ve sporcusu Hasan Piro’yaplaket verdi.
Mesarya Spor Kulübü sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
“Başkanımız Kaan Ertuğ yönetim kurulumuz adına geçtiğimiz iki yılda takımımızda oynayan ve 1. Lig'de almış olduğumuz şampiyonlukta da pay sahibi olan eski kaptanımız Hasan Piroya kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek plaket verdi ve yeni takımında başarılar diledi.”
 
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