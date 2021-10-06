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Mehmetçik Yaz Turnuvası şampiyonları belirlendi

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Mehmetçik Yaz Turnuvası şampiyonları belirlendi
Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun (KKBF) her yıl 8 etap üzerinden gerçekleştirdiği KKTC Bilardo Şampiyonası’nın 2. etabı olan Mehmetçik Yaz Turnuvası tamamlandı.
Mehmetçik’te Çelebi Garden Hotel’de gerçekleşen organizasyonda pandemi koşullarına rağmen adanın her yerinden katılan 61 sporcu üç gün boyunca 4 masa üzerinde mücadele etti. Oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan organizasyonda kategori birinciliklerini büyüklerde Osman Şanlısoy, senyörlerde Emir Konuklu ve gençlerde de Efe Özkutaylı kazandı.
Bu yıl beşincisi düzenlenen Mehmetçik Yaz Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ödüllerini organizasyona sponsor olan Mey-Su LTD, Kandilli Ekmek, Boztuna LTD, Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği, Mehmetçik Kooperatif Kredi Şti, Mehmetçik Belediyesi ve KKBF yetkilileri sundu.
 
DERECEYE GİREN SPORCULAR
Büyükler Kategorisi Senyörler Kategorisi Gençler Kategorisi
1. Osman Şanlısoy 1. Emir Konuklu 1. Efe Özkutaylı
2. Bilge Alaçam 2. Mehmet Şanlısoy 2. Mehmet A. Öngören
3. Soheil Soleimani 3. Rüstem Aygünlü 3. Alara Ghaffari
3. Onuç Altur 3. Mücahit Çelikağ 3. Ali Boztuna
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