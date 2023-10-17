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Lord Türkiye dördüncüsü

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Lord Türkiye dördüncüsü
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Kıbrısın Royal Atlı Spor Klübü başarılı binicilerinden Kemal Lord 100 rakibini geride bırakarak  Türkiye’de her sene düzenlenen Türkiye kupasında 4’cülükle tamamladı. 2019 yılında kendi imkanlarıyla atlarını Türkiye’ye taşıyarak bir ilki gerçekleştirerek kıbrıstaki binicilerin önünü açan ve bu yıl Kıbrıstan katılım olduğunu anlatan  Lord bu yolda ilerleyen binicilerle gurur duyduğunu anlatarak bu yolda başarılı olmalarını dile getirdi. 
 
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