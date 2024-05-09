Lefkoşa Cimnastik Kulübü, kupalarını Şampiyon Melekler Takımımıza adadı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), KKTC Cimnastik Federasyonu ve Erbulut Cimnastik Kulübü işbirliğinde, 2024 Yakın Doğu Üniversitesi Cimnastik Festivali düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonunda, Dorana Turizm, Yakın Doğu Bankası, İKAS Süpermarket sponsorluğunda düzenlenen 2024 Yakın Doğu Üniversitesi Cimnastik Festivalinde müthiş bir cimnastik şöleni yaşandı.

KKTC Cimnastik Federasyonunun önemli kulüplerinden Lefkoşa Cimnastik Kulübü, 2024 Yakın Doğu Üniversitesi Cimnastik Festivalinde önemli başarılar elde ettiler. Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcu ve antrenörleri, festivalde kazandıkları kupaları ise Şampiyon Melekler Takımımıza armağan ettiler.

Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonunda bulunan Şampiyon Melekler Takımımızın pankartının önünde, Şampiyon Melekler Takımımız için pankart açan Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcu ve antrenörleri, kupalarını Şampiyon Melekler Takımımıza adadılar.

