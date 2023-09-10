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Küçük okçular hedefe attı

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Küçük okçular hedefe attı
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KKTC Okçuluk Federasyonunun dün düzenlediği lig 3. süper minik ve minikler yarışması 9 kategoride tamamlandı.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle:
Süper Minik Kız
1. Nehir Kani
2. Sevi Tunaboylu
Süper Minik Erkek
1. Sinan Halil Hocalı
 2. Mehmet Ali Bal
3. Arda Borucu
Minik A Olimpik Kız
1. Termis Güneyli
2. Melek Osum
3. Miray Erkurt
Minik A Olimpik Erkek
1. Mustafa Borucu
2. Ayhan Asşehitoğlu
Minik B Olimpik Kız
 1. Nuray Kargılı
2. Demet Kaya
Minik B Olimpik Erkek
1. Artun Gümüşok
2. Osman Faslı
3. Ilgaz Yılmaz
Minik C Olimpik Kız
1. Eliz Hannas
2. Ayşe Enginsoy
3. Sudem Mert
Minik C Olimpik Erkek
1. Azat Yalçın
2. Eren Arslan
3. İsmet Aydoğdu
Minik C Makaralı Erkek
1.Süleyman Oral
 
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