Küçük okçular hedefe attı

KKTC Okçuluk Federasyonunun dün düzenlediği lig 3. süper minik ve minikler yarışması 9 kategoride tamamlandı.

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle:

Süper Minik Kız

1. Nehir Kani

2. Sevi Tunaboylu

Süper Minik Erkek

1. Sinan Halil Hocalı

2. Mehmet Ali Bal

3. Arda Borucu

Minik A Olimpik Kız

1. Termis Güneyli

2. Melek Osum

3. Miray Erkurt

Minik A Olimpik Erkek

1. Mustafa Borucu

2. Ayhan Asşehitoğlu

Minik B Olimpik Kız

1. Nuray Kargılı

2. Demet Kaya

Minik B Olimpik Erkek

1. Artun Gümüşok

2. Osman Faslı

3. Ilgaz Yılmaz

Minik C Olimpik Kız

1. Eliz Hannas

2. Ayşe Enginsoy

3. Sudem Mert

Minik C Olimpik Erkek

1. Azat Yalçın

2. Eren Arslan

3. İsmet Aydoğdu

Minik C Makaralı Erkek

1.Süleyman Oral