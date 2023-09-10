Basketbolda karar günü

Spor Dairesi, Basketbol Federasyonu’nda yürütmeyi üstlenen Divan Kurulu’nun kendilerine ilettiği talep yazısı ile ilgili kararı değerlendirmeye aldı. Dairenin daha fazla zaman kaybı yaşanmaması adına kararı Pazartesi günü açıklayacağı öğrenildi.

Basketbol Federasyonu’nda Çarşamba günü gerçekleşen genel kurulda yönetimi üstlenen Divan Kurulu Cuma sabah, tüzükteki bazı maddelerin değişimi ile ilgili kulüplerden gelen talebi Spor Dairesi’ne iletmişti.

Spor Dairesi’nden talebin yasal olup olmayacağı yönünde çıkacak karara göre Divan Kurulu süreci şekillendirecek.

Talebin yasal olmaması halinde 27 Eylül’e ertelenen genel kurulun başkanlık seçimi gündem maddesi ile daha erken bir tarihe çekilmesi planlanıyor.

