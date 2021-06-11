banner583
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
115 0
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
Sonunda sivrisineklerle ‘kan kardeşi’ olduk
63 0
 
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
“Nesdersan.com Rallisi” üç gün sürecek
20 0
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
Bakkal dükkanı gibi her köşede bir üniversite mi olur?
50 0
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
Milyarlarca lira heba mı edilecek?
32 0
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
Sahte kimlikle oynadı 25 maçta 11 gol atı
42 0
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
Ambulansa bile yol vermekten aciz sürücülerimiz var
41 0
banner661

KTSYD’nin üçüncü çevrim içi semineri gerçekleştirildi

banner476

KTSYD’nin üçüncü çevrim içi semineri, “Futbolda altyapı ve basının altyapılara yaklaşımı” konu başlıklı olarak gerçekleştirilirken, konuşmacı, TFF antrenör eğitimcisi Fedayi Aksoy oldu. Seminere teknik direktör Bülent Uygun da katıldı

banner666
KTSYD’nin üçüncü çevrim içi semineri gerçekleştirildi
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Telsim’in katkılarıyla çevrim içi seminerlerinin üçüncüsünü 10 Haziran Perşembe günü gerçekleştirdi.
“Futbolda altyapı ve basının altyapılara yaklaşımı” konu başlıklı seminerde konuşmacı olarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu antrenör eğitimcisi Fedayi Aksoy yer aldı. Ayrıca Türkiye’de şu an Rizespor’da teknik direktörlük görevini sürdüren, kariyerinde Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüplerde forma giyen Bülent Uygun da seminere katılarak görüşlerini aktardı.
Bülent Uygun destek belirtti
Dernek yönetim kurulu üyesi Çilen Ulusoy’un moderatörlüğünü yaptığı ve KTSYD üyelerinin katılım gösterdiği çevrim içi seminere katılan Teknik Direktör Bülent Uygun, ülke sporunun dışa açılımı için kendisine göre yapılabilecek birçok proje olduğunu düşündüğünü kaydetti. Yapılanma ve projelerle hareket edildiğinde Kıbrıslı Türk gençlerin spordaki başarılarının duyurulabileceğini belirten Uygun, Fenerbahçe’de futbol oynadığı dönemde Kıbrıs’ta kamp yaptıklarını hatırlatarak iki ülkenin spordan sorumlu birimlerinin desteğinin önemine değinirken, dışa açılım adına adımlar atılabileceğini söyledi.
Uygun, KTSYD’nin yapacağı herhangi bir etkinlikte ülke sporu için yapılabilecek işbirliklerine katkı koymaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Aksoy altyapı sürecini ve basının rolünü aktardı
Seminerde konuşmacı olarak yer alan Fedayi Aksoy ise altyapılardaki yaş gruplarının geçirdiği süreçleri örneklerle açıkladı. Kıbrıs’ta yeni bir vizyon ve misyonla bir altyapı modelinin oluşturulabileceğini belirten Aksoy, burada basının rolüne değindi.
Aksoy, 6 yaştan 15 yaşına kadarki süreçte çocukların eğitimlerini tamamladığını, spor yazarlarının da bu süreci haberlerini yazıp, yorumlarken bilmesi gerektiğini vurgularken, her bir yaş kategorisindeki detayları örnekleri ile destekleyerek sorulan soruları cevapladı.
KTSYD Başkanı Burhan Gürkan seminere konuşmacı olarak katılan Bülent Uygun ve Fedayi Aksoy’a vermiş olduğu destek ve bilgilerden dolayı teşekkür etti.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.