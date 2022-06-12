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Kriteryumun en hızlısı Emre Kaplan

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Kriteryum Yarışı, İskele Long Beach’te yapıldı. Yarışta en iyi zamanı Yıldız Erkek A kategorisinde mücadele eden Emre Kaplan oldu

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Kriteryumun en hızlısı Emre Kaplan
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) 2022 faaliyet takviminde yer alan Kriteryum Yarışı, dün sabah Noyanlar ana sponsorluğunda İskele Long Beach bölgesinde yapıldı.
2 kilometrelik parkurda 20 tur üzerinden toplamda 40 kilometrelik mesafede yapılan yarış 6 kategoride gerçekleşti.
Yarışta en iyi zamanı Yıldız Erkek A kategorisinde mücadele eden Emre Kaplan,57:56.220’lik derecesiyle elde ederken ikinci en iyi dereceye59:06.600 ile Büyük Erkek kategorisindeki Erkan Güngör, üçüncü en iyi dereceye de59:07.203 ile yine Yıldız A kategorisindekiKerem Pekmezulaştı.
Kategorilere göre Büyük Erkekte Erkan Güngör (Kastamonu APBT), HİB 1 Erkekte Celal Gülersoy (The Bike Academy), Master 1 Erkekte Ersan Serinyürek (Velo Cypri), Master 1 Kadında Gönül Özkan (Ferdi), Master 2 Erkekte Ali Sükan (Velo Cypri) ve Yıldız Erkek A’da Emre Kaplan (The Bike Academy) birinci oldu.
Yarışın tamamlanmasının ardından yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.
 
Yarış sonuçları şu şekilde;
 
Büyük Erkek
Bisikletçi              Derece                 Takımı
1.Erkan Güngör            59:06.600   Kastamonu APBT
2.Hüseyin İlker Erçen   59:07.353   Ferdi
3.Hamed Paseban         59:07.362   Velo Cypri
4.Cemal Özulu              1:00:33.718         Ares
5.Okan Yücel                1:01:25.735         Ferdi
6.Altan Yavuz               1:01:27.336         Velo Cypri
DNF.Reşat Sarp           -                  Velo Cypri
DNS.Ahmet T.İskender -                  Velo Cypri
 
HİB 1 Erkek
Bisikletçi              Derece                 Takımı
1.Celal Gülersoy           1:01:48.388         T.Bike Academy
DNS.Ahmet Ersoy                 -                  Garaduman Team
DNS.Ceyhun Ketenoğlu         -                  HİB
 
Master 1 Erkek
Bisikletçi              Derece                 Takımı
1.Ersan Serinyürek       1:01:24.969         Velo Cypri
2.Edis Bağzıbağlı          1:01:25.139         Ares
3.Kemal Palaz               1:01:25.205         BSD
4.İlhan Boyoğlu            1:01:25.393         Ares
5.Mehmet Kaffaoğlu     1:01:26.185         T.Bike Academy
6.Mehmet Sevinç          1:01:26.751         BSD
7.Kamil Pehlivanoğlu    1:01:26.985         Tüfekçi S.Club
8.Eral Aşina                  1:01:29.890         Velo Cypri
DNF.Şevket Türel                  52:10.383   Ferdi
DNS.Mustafa Katip      -                  T.Bike Academy
 
Master 1 Kadın
Bisikletçi              Derece                 Takımı
1.Gönül Özkan              1:01:56.520         Ferdi
 
Master 2 Erkek
Bisikletçi              Derece                 Takımı
1.Ali Sükan                   1:01:24.972         Velo Cypri
2.Mehmet Beyaz           1:01:26.513         NHG
3.Ersan Karayeğen        1:01:27.157         NHG
DNF.Kalender Çelebçi  -                  Velo Cypri
 
Yıldız Erkek A
Bisikletçi              Derece                 Takımı
1.Emre Kaplan              57:56.220   T.Bike Academy
2.Kerem Pekmez           59:07.203   Velo Cypri
3.Enes Tekkanat           59:11.323   Ferdi
4.Arcan Kuzhan            1:01:25.792         Velo Cypri
5.Ege Erülkü                 1:01:25.830         T.Bike Academy
DNF.Mustafa Çavuş              -        T.Bike Academy
 
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