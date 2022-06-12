Kriteryumun en hızlısı Emre Kaplan

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Kriteryum Yarışı, İskele Long Beach’te yapıldı. Yarışta en iyi zamanı Yıldız Erkek A kategorisinde mücadele eden Emre Kaplan oldu



2 kilometrelik parkurda 20 tur üzerinden toplamda 40 kilometrelik mesafede yapılan yarış 6 kategoride gerçekleşti.

Yarışta en iyi zamanı Yıldız Erkek A kategorisinde mücadele eden Emre Kaplan,57:56.220’lik derecesiyle elde ederken ikinci en iyi dereceye59:06.600 ile Büyük Erkek kategorisindeki Erkan Güngör, üçüncü en iyi dereceye de59:07.203 ile yine Yıldız A kategorisindekiKerem Pekmezulaştı.

Kategorilere göre Büyük Erkekte Erkan Güngör (Kastamonu APBT), HİB 1 Erkekte Celal Gülersoy (The Bike Academy), Master 1 Erkekte Ersan Serinyürek (Velo Cypri), Master 1 Kadında Gönül Özkan (Ferdi), Master 2 Erkekte Ali Sükan (Velo Cypri) ve Yıldız Erkek A’da Emre Kaplan (The Bike Academy) birinci oldu.

Yarışın tamamlanmasının ardından yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.



Yarış sonuçları şu şekilde;



Büyük Erkek

Bisikletçi Derece Takımı

1.Erkan Güngör

2.Hüseyin İlker Erçen 59:07.353 Ferdi

3.Hamed Paseban 59:07.362 Velo Cypri

4.Cemal Özulu 1:00:33.718 Ares

5.Okan Yücel 1:01:25.735 Ferdi

6.Altan Yavuz 1:01:27.336 Velo Cypri

DNF.Reşat Sarp - Velo Cypri

DNS.Ahmet T.İskender - Velo Cypri



HİB 1 Erkek

Bisikletçi Derece Takımı

1.Celal Gülersoy 1:01:48.388 T.Bike Academy

DNS.Ahmet Ersoy - Garaduman Team

DNS.Ceyhun Ketenoğlu - HİB



Master 1 Erkek

Bisikletçi Derece Takımı

1.Ersan Serinyürek 1:01:24.969 Velo Cypri

2.Edis Bağzıbağlı 1:01:25.139 Ares

3.Kemal Palaz 1:01:25.205 BSD

4.İlhan Boyoğlu 1:01:25.393 Ares

5.Mehmet Kaffaoğlu 1:01:26.185 T.Bike Academy

6.Mehmet Sevinç 1:01:26.751 BSD

7.Kamil Pehlivanoğlu 1:01:26.985 Tüfekçi S.Club

8.Eral Aşina 1:01:29.890 Velo Cypri

DNF.Şevket Türel 52:10.383 Ferdi

DNS.Mustafa Katip - T.Bike Academy



Master 1 Kadın

Bisikletçi Derece Takımı

1.Gönül Özkan 1:01:56.520 Ferdi



Master 2 Erkek

Bisikletçi Derece Takımı

1.Ali Sükan 1:01:24.972 Velo Cypri

2.Mehmet Beyaz 1:01:26.513 NHG

3.Ersan Karayeğen 1:01:27.157 NHG

DNF.Kalender Çelebçi - Velo Cypri



Yıldız Erkek A

Bisikletçi Derece Takımı

1.Emre Kaplan 57:56.220 T.Bike Academy

2.Kerem Pekmez 59:07.203 Velo Cypri

3.Enes Tekkanat 59:11.323 Ferdi

4.Arcan Kuzhan 1:01:25.792 Velo Cypri

5.Ege Erülkü 1:01:25.830 T.Bike Academy

DNF.Mustafa Çavuş - T.Bike Academy

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) 2022 faaliyet takviminde yer alan Kriteryum Yarışı, dün sabah Noyanlar ana sponsorluğunda İskele Long Beach bölgesinde yapıldı.2 kilometrelik parkurda 20 tur üzerinden toplamda 40 kilometrelik mesafede yapılan yarış 6 kategoride gerçekleşti.Yarışta en iyi zamanı Yıldız Erkek A kategorisinde mücadele eden Emre Kaplan,57:56.220’lik derecesiyle elde ederken ikinci en iyi dereceye59:06.600 ile Büyük Erkek kategorisindeki Erkan Güngör, üçüncü en iyi dereceye de59:07.203 ile yine Yıldız A kategorisindekiKerem Pekmezulaştı.Kategorilere göre Büyük Erkekte Erkan Güngör (Kastamonu APBT), HİB 1 Erkekte Celal Gülersoy (The Bike Academy), Master 1 Erkekte Ersan Serinyürek (Velo Cypri), Master 1 Kadında Gönül Özkan (Ferdi), Master 2 Erkekte Ali Sükan (Velo Cypri) ve Yıldız Erkek A’da Emre Kaplan (The Bike Academy) birinci oldu.Yarışın tamamlanmasının ardından yapılan ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.1.Erkan Güngör 59:06.600 Kastamonu APBT2.Hüseyin İlker Erçen 59:07.353 Ferdi3.Hamed Paseban 59:07.362 Velo Cypri4.Cemal Özulu 1:00:33.718 Ares5.Okan Yücel 1:01:25.735 Ferdi6.Altan Yavuz 1:01:27.336 Velo CypriDNF.Reşat Sarp - Velo CypriDNS.Ahmet T.İskender - Velo Cypri1.Celal Gülersoy 1:01:48.388 T.Bike AcademyDNS.Ahmet Ersoy - Garaduman TeamDNS.Ceyhun Ketenoğlu - HİB1.Ersan Serinyürek 1:01:24.969 Velo Cypri2.Edis Bağzıbağlı 1:01:25.139 Ares3.Kemal Palaz 1:01:25.205 BSD4.İlhan Boyoğlu 1:01:25.393 Ares5.Mehmet Kaffaoğlu 1:01:26.185 T.Bike Academy6.Mehmet Sevinç 1:01:26.751 BSD7.Kamil Pehlivanoğlu 1:01:26.985 Tüfekçi S.Club8.Eral Aşina 1:01:29.890 Velo CypriDNF.Şevket Türel 52:10.383 FerdiDNS.Mustafa Katip - T.Bike Academy1.Gönül Özkan 1:01:56.520 Ferdi1.Ali Sükan 1:01:24.972 Velo Cypri2.Mehmet Beyaz 1:01:26.513 NHG3.Ersan Karayeğen 1:01:27.157 NHGDNF.Kalender Çelebçi - Velo Cypri1.Emre Kaplan 57:56.220 T.Bike Academy2.Kerem Pekmez 59:07.203 Velo Cypri3.Enes Tekkanat 59:11.323 Ferdi4.Arcan Kuzhan 1:01:25.792 Velo Cypri5.Ege Erülkü 1:01:25.830 T.Bike AcademyDNF.Mustafa Çavuş - T.Bike Academy