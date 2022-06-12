Plaj Voleybolunda Sezon 21 Haziran’da başlayacak

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Plaj Voleybolu Ligleri 21 Haziran Salı akşamı Yıldız Kızlar Ve Yıldız Erkekler Ligleri ile başlayacak. Büyükler ligi ve U12 Kızlar ve U13 Erkekler Ligi 22 Haziran Çarşamba akşamı başlayacak.
Müsabakaların kategorilere göre oynanacağı tarihler
Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler
21 Haziran
28 Haziran
14 Temmuz
19 Temmuz
Büyükler , U12 Kız ve U13 Erkekler
22 Haziran
30 Haziran
14 Temmuz
19 Temmuz
KKTC Plaj Voleybolu Liglerine
Bayanlarda 9
Erkeklerde 7
Yıldız Kızlarda 28
Yıldız Erkeklerde 12
U12 Kızlarda 9
U13 Erkeklerde 4 olamak üzere toplamda 69 takım katılım gösterdi.
Plaj Voleybolu Ligleri 19 Temmuz gecesi tüm kategorilerde oynanacak olan Final ve 3. Lük karşılaşmaları ile tamamlanacak.
Kategorilere göre grublar , müsabaka fikstürleri ve organizasyon ile ilgili teknik ve diger kurallar buradan yayınlanacak.
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