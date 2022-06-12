Plaj Voleybolunda Sezon 21 Haziran’da başlayacak

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Plaj Voleybolu Ligleri 21 Haziran Salı akşamı Yıldız Kızlar Ve Yıldız Erkekler Ligleri ile başlayacak. Büyükler ligi ve U12 Kızlar ve U13 Erkekler Ligi 22 Haziran Çarşamba akşamı başlayacak.

Müsabakaların kategorilere göre oynanacağı tarihler

Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler

21 Haziran

28 Haziran

14 Temmuz

19 Temmuz

Büyükler , U12 Kız ve U13 Erkekler

22 Haziran

30 Haziran

14 Temmuz

19 Temmuz

KKTC Plaj Voleybolu Liglerine

Bayanlarda 9

Erkeklerde 7

Yıldız Kızlarda 28

Yıldız Erkeklerde 12

U12 Kızlarda 9

U13 Erkeklerde 4 olamak üzere toplamda 69 takım katılım gösterdi.

Plaj Voleybolu Ligleri 19 Temmuz gecesi tüm kategorilerde oynanacak olan Final ve 3. Lük karşılaşmaları ile tamamlanacak.

Kategorilere göre grublar , müsabaka fikstürleri ve organizasyon ile ilgili teknik ve diger kurallar buradan yayınlanacak.

