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KKTC Kickboks milli takımımızdan büyük başarı

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KKTC KickboksMilli Takımımız, Türkiye’nin İstanbul şehrinde düzenlenen 7.Uluslararası Kickboks Dünya Kupası’ndan bir bronz ve iki gümüş madalya ile döndü

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KKTC Kickboks milli takımımızdan büyük başarı
7. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin İstanbul şehrinde yapıldı.Üç gün boyunca devam eden Dünya Kupasındaülkemizi 1 antrenörve 4 sporcu ile temsil etti.
KKTC bayrağı ile yarıştığımız Dünya Kupasının açılış töreninde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ile Kıbrıs Rum Yönetimi bayrağının yan yana yer alması sporun evrensel olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Çekişmeli mücadelelerin yer aldığı Dünya Kupasında 69 Kg. Yıldız Erkekler, KickLight disiplininde yarışan sporcumuz Tarık YAYAR gümüş madalyanın sahibi olurken,  55 Kg. Büyük Bayanlar, Point Fighting ve MüzikliForum disiplinlerinde yarışan Bahar ERDEM  iki bronz madalyanın sahibi oldu.
Federasyon Başkanı Niyazi DEMİREL yaptığı açıklamada, böylesi önemli bir organizasyonda Ülkemizin Bayrağı ile temsil edilmesinden ve sporcularımızın aldığı derecelerden büyük gurur duyduklarını, bunun Ülkemiz için önemli bir başarı olduğunu ve alınan başarının Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını diledi. Ayrıca sporcularımız yarışmalarda gösterdikleri büyük başarıdan dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.
 
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