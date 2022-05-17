İlkokul atletizmde finalistler belirlendi

Önceki hafta Mağusa bölgesi elemelerinin ardından 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılan Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinin eleme yarışları sonunda finalist okullar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen İlkokullu Küçükler Atletizm Eleme Yarışları tamamlandı. Önceki hafta Mağusa bölgesi elemelerinin ardından 16-17 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinin eleme yarışları Atatürk Stadı’nda yapıldı. Yarışlar sonunda tüm bölgelerin dereceleriyle finallere yükselen okullar belirlendi.

İki gün süren elemelerde Lefkoşa bölgesinde kızlar ve erkeklerde Levent Primary İlkokulu birinci oldu. Girne bölgesinde Necat British İlkokulu kız takımı ile Lapta İlkokulu erkek takımı birinci olma başarısı gösterdi. Güzelyurt bölgesinde ise Kurtuluş İlkokulu kız takımı ile Özgürlük İlkokulu erkek takımı birinci olarak elemeleri tamamladı.

REKORLAR KIRILDI

İki gün süren yarışlar sonunda yeni rekorlar kırıldı. Yüksek atlama kızlar branşında Necat British İlkokulu’ndan ArabellaBradley 1.45’lik derecesi ile yeni rekorun sahibi oldu. Ayrıca Levent Primary İlkokulu kızlarda 0:44.98’lik derece ve erkeklerde 0:44.21’lik derece ile 5x60 metre branşında yeni rekorları kıran ekipler olarak elemeleri tamamladı.

FİNALE YÜKSELEN EKİPLER BELİRLENDİ

Tüm bölgelerdeki yarışların tamamlanmasının ardından finallere yükselen ekipler de netlik kazandı. Genel sıralamada ilk 7 içerisinde olan okullar finallere katılmaya hak kazandı. Herhangi bir kulvarlı ferdi yarışacak sporcu çıkmaması halinde genel sıralamada sekizinci olan okullar da finallere davet alacak.

Oluşan genel takım sıralaması şu şekilde:



Küçük Kızlar Elemeler Genel Sıralama

1. Necat British İlkokulu (Girne) 353 Puan

2. Levent Primary İlkokulu 303 Puan

3. Yakın Doğu İlkokulu 247 Puan

4. Kurtuluş İlkokulu 224 Puan

5. Şehit İlker Karter İlkokulu 223 Puan

6. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 223 Puan

7. Lefke İstiklal İlkokulu 213 Puan

8. Doğa Int. İlkokulu 198 Puan



Küçük Erkekler Elemeler Genel Sıralama

1. Levent Primary İlkokulu 308 Puan

2. Güzelyurt özgürlük İlkokulu 278 Puan

3. Yakın Doğu İlkokulu 278 Puan

4. Lapta İlkokulu 236 Puan

5. Mormenekşe İlkokulu 217 Puan

6. Lefke İstiklal İlkokulu 209 Puan

7. Yeniboğaziçi İlkokulu 198 Puan

8. Şht. Hasan Cafer İlkokulu 198 Puan



