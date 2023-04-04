Kınacı: “Girnelileri sporla buluşturmak istiyoruz”

Girne bölgesinin sportif açıdan birçok branşa ev sahipliği yaptığını kaydeden Kınacı, “Bu sportif birlikteliği pekiştirmek için bir ziyaret gerçekleştirdik. Bölgede birçok branşta başarılı sporcular var. Ayrıca sporla buluşmak isteyen de yüzlerce kişi var. Biz buna Girne Belediyesi öncülüğünde aracı olma niyetindeyiz.”dedi

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a ziyarette bulundu. Girne Belediye Binası’nda gerçekleşen ziyarette iki kurum arasında işbirliği konusunda görüşme gerçekleşirken, KKÜSF ile Girne Belediyesi bazı organizasyonlarda birlikte hareket etme konusunda fikir birliğine vardı.

Şenkul: “Girne başarılı bir spor şehridir”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaptığı açıklamada KKÜSF heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Kendisinin de yıllarca spor yaptığını ve sporun ruhunu iyi bildiğini kaydeden Şenkul, “Girnelilerin sporla buluşması bizler için olmazsa olmazdır. Birçok branşta Girne başarılı bir spor şehridir ve bu başarıların artması en büyük temennimizdir.”dedi. Şenkul, KKÜSF ile işbirliği içinde organizasyon fikrine çok sıcak baktığını ifade ederek, “Birlikte hareket edersek iyi işler başarabiliriz. KKÜSF başkan ve yönetimine şahsıma göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü teşekkür ederim.”sözlerini kullandı.

Ziyaret ile ilgili konuşan KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı, Girne bölgesinde birçok üniversite olduğunu ve Girne Belediyesi’nin de güçlü bir belediye olduğunu ifade ederken, işbirliği konusunda görüş birliğine varıldığını belirtti. Girne bölgesinin sportif açıdan birçok branşa ev sahipliği yaptığını kaydeden Kınacı, “Bu sportif birlikteliği pekiştirmek için bir ziyaret gerçekleştirdik. Bölgede birçok branşta başarılı sporcular var. Ayrıca sporla buluşmak isteyen de yüzlerce kişi var. Biz buna Girne Belediyesi öncülüğünde aracı olma niyetindeyiz.”dedi. Kınacı, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a da yeni görevinde başarılar dileyerek yakın ve samimi tavrı için kendisine teşekkür etti.

KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı’ya Girne Belediyesi ziyaretinde Genel Sekreter Cemal Kır, Dış İlişkiler Sorumlusu Yakup Yücel ve Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Tüzel eşlik etti.

