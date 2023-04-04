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Kortlarda mücadele sürüyor

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KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu 5. hafta maçları tamamlandı

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Kortlarda mücadele sürüyor
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KKTF tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu tenis ligi A ve B gruplarında oynanan 2. Devre 5. hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı. Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü Pakan Spor Kulübü Derneği ile GBTK kortlarında karşılaştıkları maçta 5-1lik skorla GBTK galip geldi. B grubunda ise Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Lefkoşa Şehir Kulübünü konuk ettiği karşılaşmayı 4-3 lük skorla kazandı. KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 5.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 5.HAFTA
Girne Belediyesi Tenis Kulübü5 – 1 Pakan Spor Kulübü Derneği
2TEK ERKEKLER    0
1TEK KADINLAR     1
1ÇİFT ERKEKLER   0
1ÇİFT KADINLAR    0
0KARIŞIK ÇİFTLER  0
 
B GRUBU 5.HAFTA
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 4 – 3 Lefkoşa Şehir Kulübü
1    TEK ERKEKLER    1
1    TEK KADINLAR     1
1   ÇİFT ERKEKLER   0
1    ÇİFT KADINLAR    0
KARIŞIK ÇİFTLER  1
 

Etiketler; #Tenis #Şampiyon Melekler
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