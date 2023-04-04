Kortlarda mücadele sürüyor

KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu 5. hafta maçları tamamlandı

KKTF tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu tenis ligi A ve B gruplarında oynanan 2. Devre 5. hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı. Ligin A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü Pakan Spor Kulübü Derneği ile GBTK kortlarında karşılaştıkları maçta 5-1lik skorla GBTK galip geldi. B grubunda ise Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Lefkoşa Şehir Kulübünü konuk ettiği karşılaşmayı 4-3 lük skorla kazandı. KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 5.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU 5.HAFTA

Girne Belediyesi Tenis Kulübü5 – 1 Pakan Spor Kulübü Derneği

2TEK ERKEKLER 0

1TEK KADINLAR 1

1ÇİFT ERKEKLER 0

1ÇİFT KADINLAR 0

0KARIŞIK ÇİFTLER 0



B GRUBU 5.HAFTA

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 4 – 3 Lefkoşa Şehir Kulübü

1 TEK ERKEKLER 1

1 TEK KADINLAR 1

1 ÇİFT ERKEKLER 0

1 ÇİFT KADINLAR 0

KARIŞIK ÇİFTLER 1

