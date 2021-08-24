Tatar: Sporcularımızın önüne engel konulamaz

Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu heyetini kabulünde “Kıbrıslı Türk sporcuların önüne engel konulamaz. Başarılı bireylerin önünde hiçbir güç duramaz.” açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, 15 yaş altı kategorisindeki milli sporcular Nehir Deniz, Salih Öztürk ve milli takım antrenörü Savaş Dursun’u kabul ederek görüştü.

Badminton sporcularının elde ettiği başarılı derecelerden duyduğu gurur ve mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, insan haklarına aykırı çağ dışı izolasyon ve engellere karşı verilen mücadelenin artarak devam edeceğini söyledi.

KKTC devletinin tüm sporcularına Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle gerekli tüm olanakları sağlamaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı bireylerin önünde hiçbir gücün duramayacağının altını çizerek, Ankara’da düzenlenen International Open turnuvasında KKTC’li badminton sporcularının elde ettiği derecelerin bunun bir kanıtı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da elde edilen başarının, azimle çalışmanın, disiplinin ve geleceğe umutla bakmanın bir tezahürü olduğuna işaret etti. Haklı davamıza, azim ve inançla sahip çıkılması durumunda geleceğin Kıbrıs Türkü için çok daha güzel olacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “İnanmak, üretmek ve çalışmak lazım…” dedi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıslı Türk milli sporcularla da bir araya geldiğini anımsatarak, buluşmada Kıbrıslı Türk sporcuların önüne engel konulamayacağının vurgulandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu haklı mücadelemizde dün olduğu gibi bugün de yanımızda olduğunu söyledi.

Deniz: Sporcularımız bizi gururlandırmaya devam edecek

Ankara’da düzenlenen International Open turnuvasında 15 yaş altı kategorisinde çeyrek finale yükselme başarısı elde eden Nehir Deniz ve Salih Öztürk’ün gelecekte çok daha büyük başarılar elde edeceğine dair inancını dile getiren Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, badminton sporcularının elde edecekleri yeni başarılarla ülkemizin tanıtımına katkı yaparak ülkemizi gururlandırmaya devam edeceklerini kaydetti.





