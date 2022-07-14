20 Temmuz Barış Harekatıanısına KempoKulüplerarası Kıbrıs Şampiyonası 24 Temmuz Pazar günü 09:00-15:00 saatleri arasında İskele Doktor Fazıl Küçük spor salonunda gerçekleştirilecek

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan 20 Temmuz barış ve özgürlük bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 20 Temmuz Barış Harekatıanısına Kempo kulüplerarası Kıbrıs şampiyonası yapılıyor. 24 Temmuz Pazar günü 09:00-15:00 saatleri arasında İskele Doktor Fazıl Küçük spor salonunda gerçekleştirilecek olan 20 Temmuz barış harekatı anısına Kempo kulüplerarası Kıbrıs şampiyonasına İngenç Akademi̇ Spor Derneği, Mağusa İhtisas Spor Derneği, CyprusbullLions Spor Derneği, Şimşek Savunma Sporları, Aziz Spor Derneği, Hilal Akademi̇ Spor Derneği, Güzelyurt Bulut Spor Derneği, Sezar Spor ve Aktiveler Derneği’nden oluşan 8 üye kulübün 88 sporcuları katılacak.

5 BRANŞTA YARIŞMALAR YAPILACAK

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 20 Temmuz barış harekatı anısına Kempo kulüplerarası Kıbrıs şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, Kempo Kata, GrapplingKempo, Self DefenceKempo branşları olamk üzere 5 baranşta yarışmalar yapılacak. 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yapacağı şampiyona sabah saat 08:00 de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabaklar başlayacak.

TÜRKİYE KEMPO FEDERASYONDAN HEYET GELİYOR

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan 20 Temmuz barış harekatı anısına Kempo kulüplerarası Kıbrıs şampiyonasına Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Halis Avşar, başkan yardımcısı Kayhan Recep Güçükçavuş, Asbaşkan AhmedNasırkhan, Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Nas’dan oluşan heyet şampiyonayı izlemeye geliyor.

Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, yıllık faaliyet programı içerisinde yer alan20 Temmuz barış harekatı anısına Kempo kulüplerarası Kıbrıs şampiyonasına toplamda 8 üye kulübün anlamlı organizasyona katılacağını belirtti. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek olan anlamı etkinliğin önemine vurgu yapan başkan Mehmet İngenç, 8 üye kulübün sporcularının katılacağı organizasyonda başarılar diledi.

