Hüseyin Güzoğlu uluslararası görevde

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu hakemlerinden Hüseyin Güzoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 57. Türkiye Bisiklet Turu’nda uluslararası hakem olarak görevlendirildi

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu (KTBF) hakemlerinden Hüseyin Güzoğlu, 57. Türkiye Bisiklet Turu’nda (Tour of Turkey) uluslararası hakem olarak görev yapıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan tarihlerinde düzenlenen ve 8 etap üzerinden koşulacak olan 57. Türkiye Bisiklet Turu’nda ilk iki gün geride kaldı.

World Tour kategorisine yükselen Dünyanın kıtalararası tek bisiklet turu, 2022 yılında dünyaca ünlü sporcuların ve takımların üst düzey mücadelesine sahne olurken turda 14 ülkeden 25 takımda 167 bisikletçi yarışıyor.

Dün (10 Nisan Pazar) start alan turun ilk etabında 207 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabını 4 saat 38 dakika 5 saniyelik derecesiyle Belçika'nın LottoSoudal takımından Avustralyalı CalebEwan ilk sırada tamamladı.

Turun ikinci gününde bugün (11 Nisan Pazartesi) 158,4 kilometrelik Selçuk (Efes)-Alaçatı etabı geçildi. Bike Exchange takımından Avustralyalı bisikletçi Alexander KadenGroves 4 saat 02 dakika 10 saniye ile ikinci etabın kazananı oldu.

İkinci etabın sonunda genel klasman liderinin taşıdığı turkuaz mayo CalebEwan’dan Alexander KadenGroves’a geçti.

Turun üçüncü gününde yarın (12 Nisan Salı) 121.8 kilometrelik Çeşme-İzmir etabı ile koşulacak.

Bu dev organizasyonda Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu hakemlerinden Hüseyin Güzoğlu da, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından uluslararası hakem olarak görevlendirildi.

YALIZAT: BİSİKLET CAMİASI VE ÜLKEMİZ ADINA SEVİNDİRCİ BİR GELİŞME

Güzoğlu’nun bu tarihi görevi Kıbrıs Türk bisikleti adına oldukça sevindirici bir gelişme olurken Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat konuyu şu şekilde değerlendirdi; “Türkiye Bisiklet Federasyonu ile kurmuş olduğumuz iyi ilişkiler sayesinde ilk olarak sporcularımızın Türkiye’deki yarışlara katılmalarını sağladık. Şimdi ise hakemlik camiamız adına Hüseyin Güzoğlu’nun bu önemli organizasyonda uluslararası hakem olarak görevlendirilmesi bisiklet camiası ve ülkemiz adına oldukça sevindirici bir gelişme olmuştur. Federasyonumuz adına Hüseyin Güzoğlu’na bu tarihi görevde başarılar dilerim.



