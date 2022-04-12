Dartsta kupa heyecanı başladı

Gönyeli Darts Birliği, Güzelyurt Darts Birliği, Cihangir, Fenerbahçeliler Derneği, GazimağusaDarts Derneği, VadiliDarts Derneği, Miracle Değirmenlik ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü bir üst tura yükseldi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası, ön eleme turu maçlarıyla başladı.

Toplam 24 takımın mücadele verdiği kupanın ön eleme maçları sonunda sekiz takım bir üst tura yükseldi.

Dün (11 Nisan 2022 Pazartesi) oynanan ön eleme maçları sonunda Gönyeli Darts Birliği, Güzelyurt Darts Birliği, Cihangir, KKTC Fenerbahçeliler Derneği, GazimağusaDarts Derneği, VadiliDarts Derneği, Miracle Değirmenlik ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü rakiplerini mağlup ederek adlarını bir üst tura yazdırdı

Darts Federasyon Kupası ön eleme maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

LEGEND- Gönyeli Darts Birliği: 7-9

Güzelyurt Darts Birliği-MesaryaDarts Birliği: 16-0

Gönyeli S.K.- Cihangir S.K: 5-9

GazimağusaDarts Birliği-Karaoğlanoğlu: 9-3

Diamond Child-KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 0-16

Merit Alsancak Yeşilova-VadiliDarts Derneği: 7-9

Miracle Değirmenlik-Taşkınköy: 9-1

Gönyeli Av.At.K-Beyarmudu Belediyesi: 9-5

