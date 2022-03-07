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Havuzda FastFrogs rüzgarı esti

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Havuzda FastFrogs rüzgarı esti
Yüzücüler, 13+Yaş Yüzme Şampiyonası’nda kulaç attı.
İlk gün yarışlarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da izlediği mücadelede 10 kulüpten 170 sporcu yarıştı.
Madalya sıralamasında FastFrogs toplam 72 madalya ile ilk sırayı alırken, Yakın Doğu Üniversitesi 48 madalyayla ikinci, Ares Spor Kulübü ise 36 madalyayla üçüncü sırada yer aldı. Ares’iBlufeen Yüzme Kulübü 37 madalya ile dördüncü izledi.
Bu arada, Su Sporları Federasyonu, bu hafta da 7-12 Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası düzenleyecek.
 
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