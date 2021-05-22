Güner Burgul anısına yarıştılar

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu 2021 yılı Güner Burgul Yarış Sezonu faaliyet programında yer alan ikinci etkinliğini de gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun organize ettiği Bireysel Zamana Karşı Yarışı ( TT ) Güzelyurt – Lefke yolu üzerindeki Argonya Çemberinde start aldı. Yarışa, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu lisansına sahip sporcular katıldılar.
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