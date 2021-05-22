Bayraktar: Kadro 22 kişiye inecek

Yenicami futbolcuları düzenlenen yemekte bir araya gelirlerken Özgü Bayraktar, “Oyuncu sayısını fazla tutmayı hedefliyoruz. Süper Kupa başlangıcına 8 hafta kala kadromuzu netleştirerek 22 kişiye indireceğiz.” açıklamasını yaptı

Yenicami A Takımı, 2020 – 2021 futbol sezonu hazırlıkları öncesi Cuma günü yönetim kurulu tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Moral ve motivasyon amaçlı olarak düzenlenen yemek kulüp lokalinde yer aldı. Yemeğe A takım oyuncuları, teknik heyet, yönetim kurulu ve akademi hocaları katılım gösterdi. Yenicami başkanı Ali Vehid yaptığı açıklamada uzun bir aradan sonra sahalara dönmenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti. Vehid, “Sezona en iyi şekilde başlamak için bir araya geldik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yenicami kültürü ve geleneği ile mücadele edeceğiz. İlerleyen günlerde takımımıza takviyeler yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Yeni sezon camiamıza şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, uzun bir sürenin ardından tekrar antrenmanların başlayacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Bu uzun sürenin ardından geri dönerken geçtiğimiz sezonlardan daha farklı, daha uzun bir hazırlık dönemi planladık” diyen Özgü Bayraktar şunları kaydetti: İlk etapta oyuncu sayısını daha fazla tutmayı hedefliyoruz. Daha sonra Süper Kupa başlangıcına 8 hafta kala kadromuzu netleştirerek 22 kişiye indireceğiz. Ardından Süper Kupa ve lig mücadelesine en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.

Hazırlık dönemi içerisinde 2-7 Ağustos tarihlerinde Acapulco Otel’de kamp çalışmamızı yapacağız. 1 Haziran tarihinde de çalışmaların başlangıcında saha testleri ile oyuncularımızın durumunu göreceğiz.”

