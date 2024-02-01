Golfte 2024’ün ikinci turnuvası Pazar günü oynanacak

KKTC Golf Federasyonu organizasyonunda, 2024 sezonunun ikinci turnuvası olan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Açık Golf Turnuvası, hafta sonu CMC Golf Kulübünde gerçekleşiyor. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Sponsorluğunda 4 Şubat Pazar gün oynanacak olan ve özel ödüllerin verileceği turnuvaya katılımın geçen yıl olduğu gibi yüksek olması bekleniyor.

