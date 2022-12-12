Genç güreşte yılın şampiyonu Büyükkonuk

Rifat Şener Gençler Güreş Ligi’nde 4.ve son ayağı olan Mustafa Kanlıçay Gençler Grekoromen Müsabakaları sonucunda Büyükkonuk güreşçileri takım halinde birinci olurken en fazla puanla yılın şampiyonluğunu da kazandı

Rifat Şener Gençler Güreş Ligi, Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü’nün şampiyonluğuyla tamamlandı.

Ligin 4.ve son ayağı olan Mustafa Kanlıçay Gençler Grekoromen Müsabakaları 10 Aralık 2022 Cumartesi günü yapıldı.

Rifat Şener Güreş Salonu’nda yer alan müsabakalarda Büyükkonuk güreşçileri takım halinde birinci olurken en fazla puanla yılın şampiyonluğunu da kazandı.

Müsabakalar sonunda birinci olan takıma kupa, dereceye giren güreşçilere madalyalar, merhum güreşçi Mustafa Kanlıçay’ın ailesi tarafından verildi.

Takım Klasmanı:

1- Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü: 197 Puan

2- Özev Spor Kulübü: 165 Puan

3- Lapta Türk Birliği: 65 Puan

4- Doğu Akdeniz Üniversitesi: 45 Puan

Sıkletler:

55 Kg: 1- İsmail Kurşun, 2- Kürşat Dalkıç, 3- Sinan Kızıldağ

60 Kg: 1- Ali Kurşun, 2- Kerem Taş, 3- Arda Eskidemir

63 Kg: 1- Orhan Önen, 2- Mertcan Yılmaz, 3- Ferit Meşediyev

67 Kg: 1- Soner Ayağ, 2- Doğukan Özsaitoğlu, 3- Ender Sarı

72 Kg: 1- Emin Dayanıklı, 2- Ateş Balıyev, 3- Zeki Demir

77 Kg: 1- Bilal Sedat Kaya, 2- Kadir Taliman, 3- Yasir Evrensel

82 Kg: 1- Cuma Yakışıklı, 2- Serdar Rozgeldiyev

87 Kg: 1- Cemal Diren, 2- FaresLokay, 3- AtaberkSerdarov

97 Kg: 1- Efe Yetimoğlu, 2- Mert Çolak, 3- Mustafa Güven Buldu

97-130 Kg: 1- Uğur Ön, 2- Onur Öğüt, 3- İrfan Gözütok

