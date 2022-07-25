banner762
banner815
BMW iX Çangar Motors'da
BMW iX Çangar Motors'da
25 0
31 0
 
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
17 0
Bu tuzağa düşmeyin!
Bu tuzağa düşmeyin!
69 0
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
25 0
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
19 0
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
23 0
banner797

Geleneksel Polis Salon Futbol Turnuvası başladı

banner476

banner825
Geleneksel Polis Salon Futbol Turnuvası başladı
Polis Örgütü’nün Kuruluşunun 58’inci Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ancak yaşanan olumsuzluklar nedeniyle iki kez ertelenen 14. Polis Salon Futbol Turnuvası dün Atatürk Spor Salonunda başladı.
13 takımın yer aldığı turnuvada dün ve bugün grup maçları, Perşembe ise yarı final ve final maçları yapılacak.
Dün gerçekleşen açılış seremonisinin ardından, Lefkoşa Polis Müdürlüğü-A takımı ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü takımları arasında oynanan turnuvanın açılış maçı, PGM 2. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu'nun başlama vuruşu ile başladı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.