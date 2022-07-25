Son virajda gruplarda kıyasıya mücadele

BTM 2. Lig’de grup maçlarında son 2 haftaya girilirken liderlik mücadelesi kıyasıya devam ediyor. Ligde henüz grubundan çıkmayı garantileyen takım yok

İktisatbankası BTM 2. Ligde, sekizinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Sekizinci hafta karşılaşmaları sonunda ise liderler değişmezken, puan durumlarında takipçileri ile olan farkları da açmaya başladılar. 7 liderden 6’sı haftayı galibiyetle tamamlarken, sadece Kaplıca Karadeniz 61 en yakın takipçisi Ergazi ile berabere kaldı. Gayretköy, Yeşiltepe, Ağırdağ Boğaz, Kırıkkale, Pile, SFC Boğaziçi ve Kaplıca Karadeniz 61 takımları haftayı lider tamamladılar.

HAFTA İÇİ MESAİSİ

Ligde 9. Hafta maçları ise bugün BAŞLIYOR.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 9.hafta programı belli oldu. BTM 2. Lig’de bugün 2. Grupta 4 maç oynanacak.

İKTİSATBANK BTM 2. LİG 9. HAFTA PROGRAMI

26 Temmuz 2022, Salı

2.GRUP

18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Yeşiltepe Ilgaz-Çamlıbel

18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Kalkanlı-Mevlevi

4.GRUP

18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama-Kırıkkale

18.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Aslanköy-Gaziköy

27 Temmuz 2022, Çarşamba

1.GRUP

18.00 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy-Poy Rent A Car Yeşilyurt

18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy-Gaziveren

18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay-Yedidalga Aksu

2.GRUP

18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Akdeniz-Yeşil HarnıpKozanköy

5.GRUP

18.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Tuzla-Güvercinlik

18.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Yenişehir-Pile

6.GRUP

18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Alaniçi-Tatlısu Seracılar

18.00 Geçitkale Stadı’nda AutoriteCivisil-Mutluyaka

7.GRUP

18.00 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Yarköy

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ergazi-Ardahan

18.00 Yenierenköy Stadı’nda Dipkarpaz-Bafra

28 Temmuz 2022, Perşembe

3.GRUP

18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Ağırdağ Boğaz-Serhatköy

18.00 Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası’nda Alayköy-Şirinevler

18.00 Girne Pia Bella Sahası’nda Pınarbaşı-Bahçeli

5.GRUP

18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli-Çayönü

6.GRUP

18.00 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Ötüken

