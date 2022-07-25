Son virajda gruplarda kıyasıya mücadele

İktisatbankası BTM 2. Ligde, sekizinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Sekizinci hafta karşılaşmaları sonunda ise liderler değişmezken, puan durumlarında takipçileri ile olan farkları da açmaya başladılar. 7 liderden 6’sı haftayı galibiyetle tamamlarken, sadece Kaplıca Karadeniz 61 en yakın takipçisi Ergazi ile berabere kaldı. Gayretköy, Yeşiltepe, Ağırdağ Boğaz, Kırıkkale, Pile, SFC Boğaziçi ve Kaplıca Karadeniz 61 takımları haftayı lider tamamladılar.
HAFTA İÇİ MESAİSİ
Ligde 9. Hafta maçları ise bugün BAŞLIYOR.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 9.hafta programı belli oldu. BTM 2. Lig’de bugün 2. Grupta 4 maç oynanacak.
İKTİSATBANK BTM 2. LİG 9. HAFTA PROGRAMI
26 Temmuz 2022, Salı
2.GRUP
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Yeşiltepe Ilgaz-Çamlıbel
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Kalkanlı-Mevlevi
4.GRUP
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı’nda Pergama-Kırıkkale
18.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Aslanköy-Gaziköy
27 Temmuz 2022, Çarşamba
1.GRUP
18.00 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy-Poy Rent A Car Yeşilyurt
18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy-Gaziveren
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay-Yedidalga Aksu
2.GRUP
18.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Akdeniz-Yeşil HarnıpKozanköy
5.GRUP
18.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Tuzla-Güvercinlik
18.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Yenişehir-Pile
6.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Alaniçi-Tatlısu Seracılar
18.00 Geçitkale Stadı’nda AutoriteCivisil-Mutluyaka
7.GRUP
18.00 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Yarköy
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ergazi-Ardahan
18.00 Yenierenköy Stadı’nda Dipkarpaz-Bafra
28 Temmuz 2022, Perşembe
3.GRUP
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Ağırdağ Boğaz-Serhatköy
18.00 Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası’nda Alayköy-Şirinevler
18.00 Girne Pia Bella Sahası’nda Pınarbaşı-Bahçeli
5.GRUP
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Korkuteli-Çayönü
6.GRUP
18.00 Geçitkale Stadı’nda SFC Boğaziçi-Ötüken
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