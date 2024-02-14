Eşref Bitlis anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Şht.Org.Eşref Bitlis Zor Hareketler Şampiyonası Salı yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonada, dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Müsabakaları Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakemleri yönettiler.
Katagorilerinde birinci olan sporcular
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Havin Yılmaz
2.Kategori: 1.Defne Okçu
3.Kategori: 1. MelekÜnver
4.Katagori: 1.Daria Shymushevska
5.Kategori: 1. ZelihaArpacıoğlu
6.Kategori: 1. MirayMafratoğlu
7.Kategori: 1. HayriyeYetek
8.Kategori: 1. TuvanaYeleğen
9.Kategori: 1. EmineŞahin
10.Kategori: 1. Sophia Akınyı
11.Kategori: 1. Melisa Türkmen
12.Kategori: 1. NihalYeleğen
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Katagori: 1. Mustafa Kemal Çağlar
2.Katagori: 1. DoğuGöktürkYeleğen ,
3.Katagori: 1. Mustafa Muhammed Mertgenç
4.Katagori: 1. Yusuf TuğraMertgenç
5.Katagori: 1. Emir TalhaKeklik
6.Katagori: 1. Ali Kencebay
7.Katagori: 1. Mustafa Musaliev
8.Katagori: 1. Ahmet Söker
9.Katagori: 1. MahmutDemir
10.Katagori: 1. Ömer Demir
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