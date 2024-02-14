Eşref Bitlis anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Şht.Org.Eşref Bitlis Zor Hareketler Şampiyonası Salı yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonada, dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

Müsabakaları Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakemleri yönettiler.



Katagorilerinde birinci olan sporcular

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Havin Yılmaz

2.Kategori: 1.Defne Okçu

3.Kategori: 1. MelekÜnver

4.Katagori: 1.Daria Shymushevska

5.Kategori: 1. ZelihaArpacıoğlu

6.Kategori: 1. MirayMafratoğlu

7.Kategori: 1. HayriyeYetek

8.Kategori: 1. TuvanaYeleğen

9.Kategori: 1. EmineŞahin

10.Kategori: 1. Sophia Akınyı

11.Kategori: 1. Melisa Türkmen

12.Kategori: 1. NihalYeleğen



ERKEKLER SONUÇLARI

1.Katagori: 1. Mustafa Kemal Çağlar

2.Katagori: 1. DoğuGöktürkYeleğen ,

3.Katagori: 1. Mustafa Muhammed Mertgenç

4.Katagori: 1. Yusuf TuğraMertgenç

5.Katagori: 1. Emir TalhaKeklik

6.Katagori: 1. Ali Kencebay

7.Katagori: 1. Mustafa Musaliev

8.Katagori: 1. Ahmet Söker

9.Katagori: 1. MahmutDemir

10.Katagori: 1. Ömer Demir



