banner913
banner932
Cihangir çeyrek finalde
Cihangir çeyrek finalde
12 0
En fazla yağış Bostancı’ya düştü
En fazla yağış Bostancı’ya düştü
36 0
 
İngilizler, Maraş’ı Las Vegas görüyor
İngilizler, Maraş’ı Las Vegas görüyor
29 0
“İmkansız görüneni denemek gerek”
“İmkansız görüneni denemek gerek”
24 0
Tuzla’da yarın elektrik kesintisi olacak
Tuzla’da yarın elektrik kesintisi olacak
28 0
Yeşil Hat'tan Kuzey'e Bakış
Yeşil Hat'tan Kuzey'e Bakış
61 0
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
53 0
banner1012

Eşref Bitlis anısına yarıştılar

banner974
Eşref Bitlis anısına yarıştılar
banner971
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından geleneksel  olarak gerçekleştirilen Şht.Org.Eşref Bitlis Zor Hareketler Şampiyonası Salı yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonada, dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Müsabakaları Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakemleri yönettiler.
 
Katagorilerinde birinci olan sporcular
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Havin Yılmaz  
2.Kategori: 1.Defne Okçu               
3.Kategori: 1. MelekÜnver             
4.Katagori: 1.Daria Shymushevska         
5.Kategori: 1. ZelihaArpacıoğlu     
6.Kategori: 1. MirayMafratoğlu     
7.Kategori: 1. HayriyeYetek
8.Kategori: 1. TuvanaYeleğen
9.Kategori: 1. EmineŞahin
10.Kategori:         1. Sophia Akınyı
11.Kategori:         1. Melisa Türkmen
12.Kategori:         1. NihalYeleğen
 
ERKEKLER  SONUÇLARI
1.Katagori: 1. Mustafa Kemal Çağlar
2.Katagori: 1. DoğuGöktürkYeleğen         ,
3.Katagori: 1. Mustafa Muhammed Mertgenç
4.Katagori: 1. Yusuf TuğraMertgenç
5.Katagori: 1. Emir TalhaKeklik
6.Katagori: 1. Ali Kencebay  
7.Katagori: 1. Mustafa Musaliev    
8.Katagori: 1. Ahmet Söker
9.Katagori: 1. MahmutDemir
10.Katagori:        1. Ömer Demir
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.