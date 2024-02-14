banner913
banner932
Cihangir çeyrek finalde
Cihangir çeyrek finalde
12 0
En fazla yağış Bostancı’ya düştü
En fazla yağış Bostancı’ya düştü
36 0
 
İngilizler, Maraş’ı Las Vegas görüyor
İngilizler, Maraş’ı Las Vegas görüyor
29 0
“İmkansız görüneni denemek gerek”
“İmkansız görüneni denemek gerek”
24 0
Tuzla’da yarın elektrik kesintisi olacak
Tuzla’da yarın elektrik kesintisi olacak
28 0
Yeşil Hat'tan Kuzey'e Bakış
Yeşil Hat'tan Kuzey'e Bakış
61 0
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
Merit Park'ta Ebru Yaşar coşkusu
53 0
banner1012

Sapsızoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nu kutladı

banner974
Sapsızoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nu kutladı
banner971
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Avrupa'da Yılın Takımı seçilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı’nı kutladı.
Hasan Sapsızoğlu’nun, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı’nı kutlamasıyla ilgili açıklaması şöyle:
“Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı’nın, Avrupa'da Yılın Takımı seçilen bizleri çok mutlu etti
Avrupa Cimnastiği tarafından yapılan oylamada 2023 Yılı "Yılın Takımı" seçilen Artistik Cimnastik Erkek Millî Takımımızı kutlarız.
Türkiye Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı’na oy veren herkesi, sporcularımızı, Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı Suat Çelen, başkan vekili İsmail Göktekin, yönetim kurulu üyelerini ve başarıda emeği geçen herkesi kutlar, teşekkür ederiz.”
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.