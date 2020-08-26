Engelleri aştılar

Binicilik Federasyonunun düzenlediği Engel Atlama Yarışları karnaval havasında gerçekleştirildi

Binicilik Federasyonunun düzenlediği sezonun üçüncü yarışı geçtiğimiz hafta sonu Aner Atlı Çiftliğinde gerçekleştirdi.

Toplamda 6 kategorinin yer aldığı Engel Atlama Yarışları Cumartesi günü 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorisi olarak yapıldı. Pazar günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorisi olarak gerçekleşti. Binicilik Federasyonunun yarışına ada genelindeki binicilik kulüpleri katıldı.

Haftasonu adeta bir karnaval havasında gerçekleşen yarışlara Tunaç Atlı Spor Kulübü, Royal Atlı Spor Kulübü, Aner Atlı Spor Kulübü, Beşok Atlı Spor Kulübü ve Terzioğlu Atlı Spor Kulübü katıldı.

