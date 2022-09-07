Doğukan Ulaç Türkiye Açık Su Milli Takımında yarışacak

Doğukan Ulaç 10 Eylül 2022 tarihinde Türkiye Milli Takımı ile Kocaeli-Kerpe'de düzenlenecek Golden Cup turnuvasına katılacak

Doğukan Ulaç, Türkiye Milli Takımı ile Golden Cup turnuvasına katılacak.

5-7 Ağustos 2022 tarihlerinde Kocaeli-Karamürsel'de yapılan Türkiye Açıksu Milli Takım seçmelerinde 10 km de 02:07.03 derecesi ile Türkiye'de Milli Takıma girmeye hak kazanan milli yüzücümüz Doğukan Ulaç 10 Eylül 2022 tarihinde Türkiye Milli Takımı ile Kocaeli-Kerpe'de düzenlenecek Golden Cup turnuvasına katılacak.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nda yapılan açıklamada Ulaç’ın bu organizasyona antrenör Osman Akkuş eşliğinde katılacağı belirtilerek başarılar dilendi.

