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Demir Yumruk dünya şampiyonluk kemerini aldı

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Kıbrıslı Türk Milli Boksör Demir Yumruk Metin Turunç yine gururlandırdı

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Demir Yumruk dünya şampiyonluk kemerini aldı
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"Demir Yumruk" lakabıyla bilinen Kıbrıslı Türk Milli Boksör Metin Turunç, dün İstanbul'da düzenlenen Kadıköy Boks Gecesi'nde Dünya Şampiyonluk Kemer maçına çıktı.
Aynı zamanda Avrupa Şampiyonluk Kemeri’nin de sahibi olan Turunç, rakibi güçlü ve deneyimli boksör Pascal Ndomba, namıdiğer "Tazmanya Canavarı"nı ilk rauntta nakavt ederek yenmeyi başardı ve şampiyonluk kemerinin sahibi oldu. 
Boks severler tarafından heyecanla takip edilen mücadele, boks dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şampiyonluklarıyla tanınan Demir Yumruk, bu zorlu karşılaşmada da KKTC’yi gururlandırdı.
Metin Turunç, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bu an için hazırlanıyorum. Rakibim güçlü, ancak ben de antrenmanlarımı en üst düzeyde yaptım ve bu maçı kazanmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
 
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