Değirmenlik’te cimnastik eğitimlerini verecek antrenörler belirlendi

Cimnastik Federasyonu ile Değirmenlik Belediyesi arasındaki işbirliği içerisinde, 4 – 9 yaş grubu çocuklarla gerçekleştirilecek olan cimnastik eğitimlerini verecek antrenörler belirlendi

Cimnastik Federasyonu ile Değirmenlik Belediyesi arasındaki işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan cimnastik eğitimlerine kayıtlar devam ediyor.

Cimnastik eğitimlerini verecek antrenörler de belirlenirken, eğitimleri tecrübeli antrenör Basri Aydoğan ile genç antrenör Berk Aydoğan verecek. Cimnastik Federasyonundan konu ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Cimnastik Federasyonu olarak 3 ile 13 yaş arasındaki çocuklarımıza spor sevgisi ile düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırarak, sağlıklı bireyler ile sağlıklı nesiller yetiştirmek en büyük ideallerimizden birisidir.

Çocuklarımızda, özgüven, denge, cesaret ve beyin-kas koordinasyonunu sağlamak, küçük yaştaki çocuklarımızı tablet, akıllı telefon, bilgisayar ve televizyon bağımlılığından esaretinden kurtararak onları spor salonlarına kazandırmayı ana amaç olarak benimsemiş ve bu yöndeki çalışmalarımıza ilk andan itibaren hız vermiş bulunmaktayız.

Cimnastik sporumuzu ada geneline yaymak için attığımız tohumlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Değirmenlik Belediyesi’nin sağladığı imkanlarla Değirmenlik bölgemiz için ders kayıtlarımız da sürüyor.

4 – 9 yaş grubu çocuklarımıza verilecek cimnastik eğitimlerimiz, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılacak. Eğitimlerimizi Basri Aydoğan ile Berk Aydoğan verecekler.”