Koopspor’dan, DAÜ’ye büyük fark

Açılış Kupası’nda birebir rakiplerine mağlup olan Koopspor, DAÜ karşısında 53 sayılık farkla galip gelirken yıldızı Kercem, DAÜ’den fazla sayı attı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası’nın klasmandaki son haftasında Koopspor, DAÜ ile karşılaştı.

Lefkoşa ekibi, Mağusa ekibi karşısında mücadeleyi 79-26 kazanarak 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle klasmanı noktaladı. DAÜ ise aldığı yenilgi ile 1 galibiyette kalırken, play-off şansını yitirdi.

DAÜ 26, Kercem 28 sayı attı

26 sayı ile son dönemlerin en düşük skoru ile maçı tamamlayan DAÜ’ye karşı Kercem İnancı 28 sayı üretti. Berk Argın da 15 sayı ile maçı tamamladı. DAÜ’de çift haneli rakama ulaşan tek isim Omisakin olurken oyuncu 10 sayı attı.

